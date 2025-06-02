Για το «Περλ Χάρμπορ της Ρωσίας και του Πούτιν» κάνουν λόγο τα διεθνή ΜΜΕ μετά το σφυροκόπημα της Ουκρανίας με πάνω από 100 drones σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επίθεση των Ουκρανών τόσο βαθιά στη ρωσική επικράτεια που μάλιστα σημειώθηκε λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας που ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα, 2 Ιουνίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Το βρετανικό SkyNews κάνει λόγο για «μια τολμηρή ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πολλαπλών αεροπορικών βάσεων σε όλη τη Ρωσία» που όπως τονίζει «αποτελεί μια ταπεινωτική παραβίαση της ασφάλειας για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία αναμφίβολα θα προκαλέσει μια έντονη αντίδραση.»

Η επιχείρηση της Ουκρανίας έφερε την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και κατέστρεψε 40 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε τέσσερις διαφορετικές ρωσικές βάσεις: στο Ντιαγκίλεβο της επαρχίας Ριαζάν, στο Ιβάνοβο της ομώνυμης περιφέρειας, στο Ολένιεγκορσκ της περιφέρειας Μουρμάνσκ στον αρκτικό κύκλο, αλλά και για πρώτη φορά σε απόσταση 5.500 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, στη βάση Μπελάγια, στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Μάλιστα, Ρώσοι μπλόγκερ, προπαγανδιστές του Κρεμλίνου, περιέγραψαν την ουκρανική επίθεση με τα 117 drones, ως το «Περλ Χάρμπορ του Βλαντιμίρ Πούτιν», αναφερόμενοι στην επίθεση της Ιαπωνίας κατά των ΗΠΑ το 1941, που οδήγησε στην είσοδο της Ουάσινγκτον στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αναφέρει το Sky News.

Η ουκρανική επιχείρηση, η οποία χρησιμοποίησε μικρά drones που εισήχθησαν κρυφά στη Ρωσία, κρύφτηκαν σε κινητά υπόστεγα και εκτοξεύτηκαν από το πίσω μέρος φορτηγών, έδειξε επίσης πώς η τεχνολογία και η φαντασία έχουν μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης, επιτρέποντας στην Ουκρανία να πλήξει σοβαρά τον πολύ ισχυρότερο αντίπαλό της, υπογραμμίζει το Sky News.

Με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» (Spider’s Web), η αποστολή της Κυριακής ήταν το αποκορύφωμα ενάμισι έτους σχεδιασμού, σύμφωνα με το Κίεβο.

BBC: Tο μήνυμα που στέλνει η Ουκρανία στη Ρωσία και στη Δύση

Πέρα από την έκταση της καταστροφής που προκάλεσαν τα ουκρανικά drones, η επιχείρηση «Ιστός αράχνης» στέλνει, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, άλλο ένα σημαντικό μήνυμα όχι μόνον στη Ρωσία, αλλά και σε Δυτικούς συμμάχους του Κιέβου, που είχαν ξεγραμμένη την Ουκρανία.

Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε πρόσφατα στον δημοσιογράφο Σβιάτοσλαβ Χομένκο της ουκρανικής υπηρεσίας του BBC: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν πειστεί πως έχουμε ήδη χάσει τον πόλεμο. Κι από αυτή την εικασία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα».

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος θεμάτων άμυνας, Ιλία Πονομαρένκο, αναφερόμενος στη επίθεση που εξαπέλυσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς, τον Φεβρουάριο στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε: «Να τι συμβαίνει όταν ένα περήφανο έθνος που δέχεται επίθεση δεν ακούει όλους αυτούς που λένε “απομένουν μόνον έξι μήνες στην Ουκρανία. Δεν έχετε άσους στο μανίκι. Παραδοθείτε για να έλθει η ειρήνη, η Ρωσία είναι αδύνατο να ηττηθεί"».

«Φαίνεται ότι η Ουκρανία διαθέτει τελικά κάποιους άσους στο μανίκι. Σήμερα ο Ζελένσκι έπαιξε τον ρήγα των drones», σχολίασε η εφημερίδα Business Ukraine.

Κι αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει η ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη στον νέο γύρο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους της Μόσχας, ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να μάχεται. «Παρά την αργή, αδυσώπητη προέλαση των δυνάμεων της Μόσχας στα πεδία των μαχών του Ντονμπάς, η Ουκρανία λέει στη Ρωσία και στην κυβέρνηση Τραμπ να μην απορρίπτουν τόσο εύκολα τις προοπτικές του Κιέβου», καταλήγει το BBC.

Πώς θα απαντήσει ο Πούτιν;

Το πιο άμεσο ενδιαφέρον, ωστόσο, θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο Πούτιν, αναφέρει το Sky News.

Προηγούμενες επιθέσεις της Ουκρανίας στο εσωτερικό της Ρωσίας έχουν προκαλέσει αντίποινα και όλο και πιο απειλητική ρητορική από το Κρεμλίνο. Όμως αυτή η τελευταία επιχείρηση είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες και έρχεται την παραμονή ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που πρόκειται να διεξαχθούν στην Τουρκία. Δεν είναι σαφές αν αυτό θα συμβεί τελικά.Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τις δύο πλευρές να συνάψουν ειρήνη, αλλά η Ρωσία απλώς κλιμακώνει τον πόλεμό της.

Η Ουκρανία αισθάνθηκε σαφώς ότι δεν είχε τίποτα να χάσει παρά να περάσει και αυτή στην επίθεση, υπογραμμίζει το Sky News.

Πηγή: skai.gr

