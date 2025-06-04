Η ημερομηνία του επόμενου γύρου των άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία θα συμφωνηθεί όταν οι δύο πλευρές είναι έτοιμες, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολης την περασμένη Δευτέρα.

«Προφανώς, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να εξεταστεί το προσχέδιο, μνημόνια που έχουν ανταλλαγεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Όταν τα μέρη είναι έτοιμα, θα συμφωνήσουν στις ημερομηνίες για τον επόμενο γύρο».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι συνεχίζει να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές.

Ερωτηθείς για το χτύπημα των Ουκρανών στη γέφυρα της Κριμαίας, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «υπήρξε έκρηξη αλλά δεν προκλήθηκαν ζημιές».

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι έπληξε με εκρηκτικά την οδική και σιδηροδρομική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

«Η γέφυρα λειτουργεί. Το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει τις προσπάθειές του να επιτεθεί σε πολιτικές υποδομές» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.