Οι Γάλλοι επιχειρηματίες των ΜΜΕ και η Ακροδεξιά

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Στερέν επενδύει εκατομμύρια σε πρωτοβουλίες προώθησης ακροδεξιών αντιλήψεων. Ο Στερέν όμως αποτελεί μονάχα την κορυφή του παγόβουνου. Πολλοί περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία την ακρόαση του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Πιέρ Εντουάρ Στερέν. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας επρόκειτο να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σχετικά με ένα «πραγματικό οικοσύστημα άλωσης της πολιτικής σκηνής», όπως είχε αναφέρει ένα μέλος της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας θα απαντούσε σε ερωτήσεις αναφορικά με το πρότζεκτ Périclès, μέσω του οποίου έχει επενδύσει περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες προωθούν βαθιά συντηρητικές αξίες. Ο Γάλλος όμως δεν έδωσε ποτέ το παρών στην αίθουσα.

«Χθες ο κύριος Στερέν μας ενημέρωσε πως ήθελε να συνδεθεί μέσω βίντεο – για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο Τομάς Σαζενάβ, βουλευτής του κυβερνητικού συνασπισμού "Ensemble!” και πρόεδρος της επιτροπής. «Απάντησα πως είχαμε λάβει μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά που υπάρχουν για τους βουλευτές, οι οποίοι δέχονται συχνά απειλές».

Ο Σαζενάβ απογοητεύτηκε από αυτήν την «τακτική κωλυσιεργίας», διότι τώρα δεν μπορεί να εξεταστεί το κατά πόσο το πρότζεκτ Périclès παραβιάζει ή όχι τη γαλλική νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Ο Στερέν πάντως δεν είναι ο μοναδικός δισεκατομμυριούχος που προσπαθεί να μετατοπίσει τη γαλλική κοινή γνώμη προς τα δεξιά. Αυτός είναι και ο λόγος που πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν αυστηροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Ένα «εκκολαπτήριο» δεξιών πρωτοβουλιών

Ο γενικός διευθυντής του πρότζεκτ Périclès πάντως εμφανίστηκε στη δική του ακρόαση μία εβδομάδα πριν. «Η χώρα μας είναι σε κρίσιμη οικονομική, κοινωνική και ηθική κατάσταση», τόνισε στην επιτροπή ο Αρνό Ρερόλ. «Εμείς είμαστε ένα εκκολαπτήριο για μεταπολιτικά πρότζεκτ στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Μέχρι τώρα έχουμε υποστηρίξει λιγότερο από το 15% των 600 αιτήσεων».

Σε αυτά ανήκουν το ακροδεξιό περιοδικό "L'Incorrect” και το «Παρατηρητήριο για την απο-αποικιοποίηση». Ο Ρερόλ αναφέρθηκε μονάχα σε ένα μέρος των πρότζεκτ του Périclès. Προσέθεσε δε πως το Périclès δεν χρηματοδοτεί κανέναν υποψήφιο – κάτι που βάσει της γαλλικής νομοθεσίας επιτρέπεται μόνο για τα κόμματα.

Το Périclès είναι «πρόβλημα για τη δημοκρατία»

Ο Πιέρ-Υβ Κανταλέν θεωρεί πως οι δηλώσεις του Ρερόλ είναι συγκεχυμένες. Ο βουλευτής του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία είναι αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής. «Η εφημερίδα L'Humanité έχει δημοσιεύσει ένα εσωτερικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο το πρότζεκτ Périclès επιδιώκει να βοηθήσει το ακροδεξιό RN να επικρατήσει σε 300 πόλεις ανά τη Γαλλία στις τοπικές εκλογές του 2026», δηλώνει ο Κανταλέν στην DW.

Ο Ρερόλ μάλιστα παραδέχτηκε κατά την ακρόασή του πως το έγγραφο είναι αυθεντικό – το χαρακτήρισε ωστόσο ως «ξεπερασμένο». Σύμφωνα με το έγγραφο, πρόκειται να δαπανηθούν 150 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δέκα ετών για τον περιορισμό του ισλαμισμού, της μετανάστευσης και της έμφυλης ιδεολογίας – με το βλέμμα στραμμένο και στην επικράτηση στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2027. Ο επικεφαλής του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, και η υποψήφια του RN για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, θεωρούνται «έμπιστα άτομα».

«Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία, όταν τέτοιου είδους δισεκατομμυριούχοι ανακατεύονται στην πολιτική ζωή», υπογραμμίζει ο Κανταλέν – και δεν αναφέρεται μόνο στον Στερέν. Στη Γαλλία το 80% του καθημερινού Τύπου ανήκει σε 11 δισεκατομμυριούχους, των οποίων οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από το 50% της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο Βινσέν Μπολορέ, ο οποίος «ασκεί μεγάλη επιρροή με τα μέσα ενημέρωσής του, […] τα οποία προωθούν δεξιές αντιλήψεις, τις οποίες μάλιστα αναπαράγουν και άλλα μέσα», εξηγεί ο Κανταλέν.

Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το πρωτοφανές, διότι μέχρι τώρα οι πάμπλουτοι επιχειρηματίες αγόραζαν μέσα ενημέρωσης για να ασκήσουν πολιτικές πιέσεις και κατ' επέκταση να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Τώρα όμως το πράττουν με έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό: την προώθηση μίας συγκεκριμένης ιδεολογίας.

«Οι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται»

Η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων επιχειρηματιών έχει σοβαρές προεκτάσεις. «Επικρατεί μία αυτολογοκρισία στους δημοσιογράφους αναφορικά με αυτούς τους δισεκατομμυριούχους», λέει στην DW ο Αμορί ντε Ροσεγκόντ, δημοσιογράφος που ασχολείται με το οικονομικό ρεπορτάζ στο περιοδικό Stratégies και τον ραδιοφωνικό σταθμό RFI.

Επιπλέον, ο Μπαλορέ και ο Στερέν ένωσαν τις δυνάμεις τους προσφάτως και φαίνεται να επιδιώκουν μία δεξιά ένωση, δηλαδή μία ενωμένη συντηρητική πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων με το RN. Και όσοι τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά κατά των μέσων ενημέρωσής τους βρίσκονται στο στόχαστρο και δέχονται λεκτική βία, ακόμα και απειλές κατά της ζωής τους.

Ο Κανταλέν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη «η θέσπιση νόμων κατά της συγκέντρωσης μέσων ενημέρωσης στην αγορά». Κατά τη βουλευτή του συνασπισμού Ensemble!, Ελεονόρ Καρουά, η οποία είναι και αυτή μέλος της εξεταστικής επιτροπής, δεν είναι λύση η θέσπισης νέας νομοθεσίας. «Ο τρόπος να καταπολεμήσουμε πρότζεκτ όπως το Périclès είναι να τα αποκαλύψουμε δημοσίως», δηλώνει στην DW. «Γι' αυτό και ο Στερέν δεν ήρθε στην ακρόαση». Ο δισεκατομμυριούχος απειλείται τώρα με δύο χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή ύψους 7.500 ευρώ.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

