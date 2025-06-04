H Ισπανία ακύρωσε συμβόλαιο αγοράς αντιαρματικών πυραύλων από ισραηλινή εταιρεία

Η Ισπανία ακύρωσε την αγορά 168 εκτοξευτήρων και 1.680 αντιαρματικών πυραύλων από την ισραηλινή εταιρεία Rafael, μετέδωσαν σήμερα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση συμβολαίου με άλλη ισραηλινή εταιρεία για την αγορά πυρομαχικών.

Το συμβόλαιο που ακυρώθηκε σήμερα ανερχόταν στα 287,5 εκατ. ευρώ, ανέφερε η ισπανική εφημερίδα El Pais επικαλούμενη «κυβερνητικές πηγές», ενώ ο εξοπλισμός κατασκευαζόταν στην Ισπανία με την άδεια της ισραηλινής εταιρείας.

«Έχει ξεκινήσει διαδικασία ανάκλησης των αδειών ισραηλινής προέλευσης», δήλωσαν στο AFP πηγές του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο εργάζεται «για τον αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη τεχνολογικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, είναι μία από τις πιο πλέον επικριτικές φωνές στην Ευρώπη έναντι του Ισραηλινού ομόλογου του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με την ισραηλινή απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2024.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε ήδη αποφασίσει τον Απρίλιο να ακυρώσει ένα συμβόλαιο αγοράς πυρομαχικών από ισραηλινή εταιρεία, εν μέρει υπό την πίεση του αριστερού κόμματος Sumar, κυβερνητικού εταίρου των Σοσιαλιστών.

Επρόκειτο για σύμβαση αγοράς σφαιρών από την ισραηλινή εταιρεία IMI Systems, ύψους 6,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Γιολάντα Ντίαθ, η τρίτη στην ιεραρχία της κυβέρνησης και ηγετική φυσιογνωμία του Sumar, είχε δηλώσει τότε ότι η Ισπανία δεν μπορεί να «κάνει δουλειές με μια γενοκτονική κυβέρνηση (...) που σφαγιάζει τον παλαιστινιακό λαό».

Παρά ταύτα, το Κέντρο Delàs, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τη Βαρκελώνη που ειδικεύεται στην ασφάλεια και την άμυνα, εκτίμησε τον Απρίλιο ότι η Μαδρίτη είχε συνάψει, από την αρχή του πολέμου, 46 συμβόλαια αξίας 1,044 δισ. δολαρίων σε ισραηλινές εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πλατφόρμα δημόσιων διαγωνισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

