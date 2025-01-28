Αντιπροσωπεία της ρωσικής κυβέρνησης έφτασε στη Δαμασκό για πρώτη φορά μετά την ανατροπή του συμμάχου του προέδρου της Μόσχας, Μπασάρ αλ Άσαντ, όπως ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και μεταδίδει το Reuters.
Η αντιπροσωπεία, η οποία αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους νέους ηγέτες της Συρίας, περιλαμβάνει τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ και τον Αλεξάντερ Λαβρέντιεφ, ειδικό απεσταλμένο του Κρεμλίνου για τη Συρία.
Η Ρωσία, η οποία παραχώρησε καταφύγιο στον Άσαντ, ελπίζει να διατηρήσει τις δύο βάσεις της στη Συρία, μια ναυτική βάση στο Tartous και την αεροπορική βάση Hmeimim κοντά στο λιμάνι της Λαττάκειας.
