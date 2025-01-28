Μαγευτικό βίντεο: Μπαλαρίνα χορεύει στην πλώρη πλοίου με φόντο τους πάγους της Ανταρκτικής

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την Γαλλίδα χορεύτρια μπαλέτου και χορογράφο Victoria Dauberville να χορεύει στην πλώρη ενός πλοίου στην παγωμένη Ανταρκτική, με φόντο τα παγόβουνα.

Το βίντεο έχει εκατομμύρια προβολές με τους χρήστες να αναφέρουν πως είναι ότι πιο μαγευτικό έχουν δει το 2025.

Οι μοναδικές αυτές εικόνες απαθανατίστηκαν από τον σύντροφο της μπαλαρίνας, Mathieu Forget, έναν επίσης πολυτάλαντο καλλιτέχνη γνωστό ως "The Flying Man".

Όταν το ζευγάρι προσκλήθηκε σε κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, σκέφτηκε πως είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενώσουν τους δύο κόσμους τους - την κίνηση και την αφήγηση ιστοριών. Μόλις ξεκίνησε η κρουαζιέρα, το ζευγάρι επικοινώνησε με τους καπετάνιους και τους είπε την ιδέα τους και ενθουσιάστηκαν. Και έτσι η Dauberville χόρεψε στην πλώρη του πλοίου σε αυτό το υπέροχο παγωμένο σκηνικό.

Μάλιστα, στην ανάρτηση επισημαίνουν πως το υλικό δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία και οι εικόνες είναι πέρα για πέρα αληθινές.

Πηγή: skai.gr

