Γιατί έχουν σημασία οι στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας στη Συρία;

Η Ρωσία διαθέτει την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια της Συρίας και μια ναυτική εγκατάσταση στην Ταρτούς στην ακτή.

Το ναυτικό φυλάκιο είναι στρατηγικά σημαντικό και η απώλεια του θα ήταν σοβαρό πλήγμα για την ικανότητα της Ρωσίας να προβάλλει ισχύ στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Αφρική, λένε δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.

Η εγκατάσταση του Tαρτούς είναι ο μόνος κόμβος επισκευής και αναπλήρωσης στη Μεσόγειο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει επίσης χρησιμοποιήσει τη Συρία ως σταθμό για τις στρατιωτικές της ομάδες μέσα και έξω από την Αφρική.

Οι ηγέτες της συριακής αντιπολίτευσης συμφώνησαν να εγγυηθούν την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών αποστολών στη Συρία, δήλωσε πηγή στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πηγή δεν είπε για πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ορισμένοι Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ είπαν ότι η κατάσταση γύρω από τις βάσεις ήταν εξαιρετικά τεταμένη.

Ο Ρώσος πολεμικός blogger "Rybar", ο οποίος είναι κοντά στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και έχει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο κανάλι του στο Telegram, είπε ότι η κατάσταση γύρω από τις βάσεις ήταν μια σοβαρή πηγή ανησυχίας, ανεξάρτητα από την επίσημη γραμμή της Μόσχας.

«Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κρέμεται από μια κλωστή», είπε ο Rybar.

«Αυτό που αποφάσισε κάποιος στα υψηλά αξιώματα είναι απολύτως άσχετο επί τόπου», πρόσθεσε, υπονοώντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις στις βάσεις δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους ελλείψει εντολών από τη Μόσχα.

Νωρίτερα την Κυριακή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις είχαν τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αλλά μείωσετον συναγερμό αργότερα.

"Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία σοβαρή απειλή για την ασφάλειά τους", δήλωσε το υπουργείο ανακοινώνοντας την αποχώρηση του Άσαντ από το αξίωμα και από τη Συρία.



