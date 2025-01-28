Δύο φίλοι ξαναβρίσκονται; Γιατί αυτή τη φορά ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει έναν διαφορετικό Κιμ

Ήταν το 2019 όταν ο τότε 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα πρώτα του ιστορικά βήματα σε εχθρικό έδαφος συναντώντας τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ωστόσο, η συνάντηση τότε είχε οργανωθεί βιαστικά αφού μόλις 30 ώρες νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος είχε προτείνει τη συνάντηση αυτή «απλώς για να του σφίξει το χέρι και να του πει Hello(;)!»

«Δεν περίμενα ποτέ να σε συναντήσω σε αυτό το μέρος», είχε πει ο Κιμ στον Τραμπ.

Τώρα, φαίνεται πως οι δυο τους θα μπορούσαν να έχουν μια πιο οργανωμένη και ουσιαστική συζήτηση. Ο Τραμπ είπε στον οικοδεσπότη του Fox News, Σον Χάνιτι, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την περασμένη Πέμπτη ότι θα «πλησιάσει» ξανά την Κιμ.

«Τα πήγαινα καλά μαζί του», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Τυχαίνει να είναι έξυπνος τύπος» είπε.

Ωστόσο, έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τότε που ο Τραμπ καυχιόταν ότι οι δυο τους «ερωτεύτηκαν». Το ερώτημα είναι: άραγε μπορεί η σχέση τους να αναζωπυρωθεί ή θα μπορούσε να έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα;

Η Ουάσιγκτον είναι πιθανόν πως αυτή τη φορά θα έχει να κάνει με έναν πολύ διαφορετικό Κιμ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι συμμαχίες και οι περιουσίες του Κιμ έχουν αλλάξει - και η σχέση του με έναν άλλο παγκόσμιο ηγέτη φαίνεται να έχει επίσης ενισχυθεί.

Θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί η σχέση τους;

«Είναι σίγουρα μια πιθανότητα», λέει η Τζένι Τάουν, ανώτερος συνεργάτης στο Stimson Center και διευθύντρια του Stimson's Korea Program.

«Μπορείτε να το καταλάβετε από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο για ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνουν τη Βόρεια Κορέα, νομίζω ότι σας δίνει μια ένδειξη για το ποια είναι η σκέψη του σε αυτό αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ προσέλαβε και πάλι ορισμένους από εκείνους που βοήθησαν στη διοργάνωση των συναντήσεών του με τον Κιμ. Αλλά αδιαμφισβήτητα υπήρξαν αλλαγές στα χρόνια που μεσολάβησαν.

«Η Βόρεια Κορέα θα περάσει τον πρώτο χρόνο προσπαθώντας να αποδείξει στον Τραμπ ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είναι αυτός που ήταν το 2017 - ότι είναι στρατιωτικά και πολιτικά ισχυρότερος και ότι, αν επιστρέψουν ποτέ σε αυτό το σημείο, θα είναι μια πολύ διαφορετική διαπραγμάτευση», υποστηρίζει η Τζένι Τάουν.

Ο Κιμ αγκαλιάζει επίσης έναν νέο φίλο - τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος έχει βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα με τρόφιμα και καύσιμα σε αντάλλαγμα όπλα και στρατιώτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα «προετοίμασε» τους ανθρώπους για τον Τραμπ

Η Rachel Minyoung Lee, η οποία εργαζόταν ως ανώτερη αναλύτρια των Βορειοκορεατικών ΜΜΕ για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είπε στο BBC ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει «προετοιμάσει» τους ανθρώπους της ενημερώνοντάς τους στα κρατικά μέσα ενημέρωσης για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά πιστεύει ότι «ο πήχης για την έναρξη των συνομιλιών θα είναι τώρα υψηλότερος από πριν».

«Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν», είπε. «Η Βόρεια Κορέα είναι αρκετά απελπισμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για παράδειγμα λόγω μιας καταρρέουσας οικονομίας ή μιας σημαντικής χαλάρωσης στις σχέσεις της με τη Ρωσία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια προσφορά στη Βόρεια Κορέα που είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι έκανε στο παρελθόν».

Ο Τραμπ πυροδότησε εικασίες ότι είναι πρόθυμος να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τον Κιμ, όταν είπε: «Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του. Του άρεσε. Μου άρεσε. Τα πήγαμε πολύ καλά».

Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να είναι ρεαλιστική αυτή τη φορά, λέει ο Σίδνεϊ Σέιλερ που μέχρι πέρυσι ήταν ο αξιωματικός των εθνικών πληροφοριών για τη Βόρεια Κορέα στο Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Το θέμα του ελέγχου των όπλων είναι απλά ένας αντιπερισπασμός. Δεν υπάρχει έλεγχος των όπλων με τη Βόρεια Κορέα. Δοκιμάσαμε τον έλεγχο των όπλων», είπε.

«Ίσως η Βόρεια Κορέα να καθίσει και να μιλήσει και ίσως να απέχει από εκτοξεύσεις πυραύλων μεγάλης εμβέλειας και να μην πραγματοποιήσει έβδομη πυρηνική δοκιμή και το θέμα θα είναι σε μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι ακόμα κι αν μιλήσουν, θα συνεχίσουν να εκτοξεύουν, θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να σκεφτεί: ποια είναι η αξία της εμπλοκής της Βόρειας Κορέας;»

Αλλαγή στάσης

Όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2017, είχε πληροφορηθεί σχετικά με τη Βόρεια Κορέα. Οι τρεις τελευταίοι αμερικανοί πρόεδροι προσπάθησαν και απέτυχαν να πιέσουν το κράτος να εγκαταλείψει τα πυρηνικά του όπλα μετά από αρκετούς γύρους συνομιλιών και κυρώσεων.

Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κιμ εκτόξευε έναν πύραυλο σχεδόν κάθε μήνα.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε την οργή του στο Twitter απειλώντας να ρίξει «φωτιά και οργή» στη Βόρεια Κορέα. Στη συνέχεια ήρθαν οι απειλές για το πάτημα των πυρηνικών κουμπιών, πρώτα από την Πιονγκγιάνγκ και μετά από την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι είχε κι αυτός ένα πυρηνικό κουμπί, «αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο ισχυρό από το δικό του, και το κουμπί μου λειτουργεί!»

Έπειτα όμως από ένα χρόνο σκληρής κόντρας όλα άλλαξαν. Ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε-ιν ήλπιζε να σπάσει το πάγο με την Πιονγκγιάνγκ. Όταν η Πιονγκγιάνγκ άνοιξε την πόρτα και ρώτησε - θα μπορούσε η Βόρεια Κορέα να λάβει μέρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες; Η Σεούλ, με επικεφαλής τον Μουν, την άνοιξε διάπλατα.

Ο Τραμπ έφτασε στη Σιγκαπούρη για τη σύνοδό με τον Κιμ να υπόσχεται να γράψει ιστορία όμως και οι δύο υπέγραψαν μια αόριστα διατυπωμένη δήλωση που έλεγε πως θα εργαστούν για την αποπυρηνικοποίηση και υποσχέθηκαν να συναντηθούν ξανά.

Η επόμενη συνάντησή τους ήταν στο Βιετνάμ. Εκεί ο Τραμπ προσφέρθηκε να άρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα εάν ο Κιμ εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα, το πυρηνικό υλικό και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Ο Τραμπ φέρεται να είχε προειδοποιηθεί ότι η Βόρεια Κορέα είχε απορρίψει αυτή τη συμφωνία στο παρελθόν, αλλά ένιωθε ότι η προσωπική του σχέση με τον ηγέτη της χώρας θα τον βοηθούσε να πετύχει. Δεν έγινε έτσι όμως.

Ο Κιμ στοιχημάτισε στον Τραμπ και δέχτηκε μια πιο μετριοπαθή συμφωνία. Σκέφτηκε και εκείνος ότι η προσωπική τους σχέση θα του επέτρεπε να επικρατήσει. Προσφέρθηκε να διαλύσει το γερασμένο πυρηνικό του συγκρότημα Yongbyon για να τερματιστούν όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2016. Αλλά ο Τραμπ γνώριζε ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε ακόμη να παράγει ουράνιο σε ένα κέντρο εμπλουτισμού κοντά στην Πιονγκγιάνγκ. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν κι άλλες τοποθεσίες που η Βόρεια Κορέα πίστευε ότι είχε κρατήσει μυστικές για αρκετό καιρό.

«Νομίζω ότι εξεπλάγησαν που ξέραμε», είπε αργότερα ο Τραμπ.

Η συμφωνία που πρόσφερε ο Κιμ δεν ήταν τίποτα ασήμαντο, αλλά δεν ήταν και αρκετά καλή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Κιμ προσπάθησε να σώσει τη συμφωνία. Έστειλε έναν βοηθό για να υπενθυμίσει στην Ουάσιγκτον τι ήταν στο τραπέζι και ότι θα διαλύσουν όλο το εργοστάσιο στο Yongbyon. Όμως ο Τραμπ κατευθυνόταν ήδη στο αεροδρόμιο.

Καθώς ο Τραμπ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, οι Βορειοκορεάτες έκαναν το άνευ προηγουμένου βήμα να πραγματοποιήσουν συνέντευξη Τύπου. Ο υπουργός Εξωτερικών Ρι Γιονγκ Χο είπε στους δημοσιογράφους ότι αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην έρθει ποτέ ξανά.

Η ανορθόδοξη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ μείωσε τις εντάσεις για λίγο, αλλά δεν σταμάτησε την επέκταση του οπλικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ. Τα 20 βήματα του στο έδαφος της Βόρειας Κορέας μπορεί επίσης να έχουν νομιμοποιήσει ένα καθεστώς με ένα από τα χειρότερα αρχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πλανήτη. Αλλά μετά από τρεις συναντήσεις φάνηκε να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν που πρόσφερε κάποια ελπίδα ότι μια μέρα θα υπήρχε ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.