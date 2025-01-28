Ο Τραμπ διακόπτει προσωρινά τις ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, τα δάνεια ή άλλα προγράμματα βοήθειας

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και άλλα προγράμματα οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με υπόμνημα στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters και το CBS News, προκαλώντας επικρίσεις από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο.

Στο υπόμνημα, ο εκτελών χρέη επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) καλεί τις κυβερνητικές υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες συνάδουν με τις προτεραιότητες του Τραμπ.

Ο πλήρης αντίκτυπος της διακοπής δεν είναι ακόμη σαφής, αν και το υπόμνημα διευκρινίζει ότι οι παροχές Medicaid και κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζονται. Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ σταμάτησαν σχεδόν όλη την εξωτερική βοήθεια.

Η απόφαση αυτή έχει επικριθεί από μέλη του αντίπαλου Δημοκρατικού Κόμματος και θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές προκλήσεις.

«Στο μεταξύ, στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν προσωρινά να παύσουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποχρέωση ή την εκταμίευση κάθε ομοσπονδιακής οικονομικής βοήθειας, και άλλες σχετικές δραστηριότητες υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να επηρεάζονται από τα εκτελεστικά διατάγματα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, της οικονομικής υποστήριξης για την εξωτερική βοήθεια, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για DEI, woke ιδεολογία για το φύλο και για την πράσινη νέα συμφωνία», αναφέρει στο υπόμνημα αυτό ο Μάθιου Τζ. Βιθ, ο υπηρεσιακός διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού.

Η αναστολή αυτή τίθεται σε ισχύ στις 28 Ιανουαρίου στις 24:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Το υπόμνημα απαιτεί επίσης από όλους τους οργανισμούς να αναφέρουν ποια προγράμματα έχουν διακοπεί έως τις 10 Φεβρουαρίου. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το έγγραφο που διέρρευσε.

Αντίδραση από Δημοκρατικούς

Δημοκρατικοί νομοθέτες στο Κογκρέσο που προΐστανται σε θέματα προϋπολογισμού αντέδρασαν στις αναφορές σχετικά με το μνημόνιο αυτό, αποστέλλοντας επιστολή στην οποία αξιώνουν από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού να ανακαλέσει την απόφασή του.

«Το πεδίο εφαρμογής αυτού που παραγγέλνετε είναι αφάνταστο, άνευ προηγουμένου, και θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε όλη τη χώρα. Σας γράφουμε σήμερα για να σας παροτρύνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να τηρήσετε τον νόμο και το Σύνταγμα και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι ομοσπονδιακοί πόροι παραδίδονται σύμφωνα με τον νόμο», αναφέρουν στην επιστολή η Δημοκρατική γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ και η Δημοκρατική βουλευτής Ρόζα Ντελάουρο.

Οι υπηρεσίες έχουν προθεσμία ως τις 10 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν λεπτομερείς πληροφορίες για οποιαδήποτε προγράμματα, σχέδια ή δραστηριότητες υπόκεινται στην αναστολή αυτή, επισημαίνεται στο υπόμνημα.

Η αναστολή αυτή θα παρέχει χρόνο στην κυβέρνηση για να επανεξετάσει τα προγράμματα των υπηρεσιών και να καθορίσει την καλύτερη χρήση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα αυτά που είναι σύμφωνα με τον νόμο και τις προτεραιότητες του Τραμπ, προστίθεται στο υπόμνημα.

Οι υπηρεσίες οφείλουν να προσδιορίσουν τις δράσεις που απαιτούνται νομικά ή τις προθεσμίες για προγράμματα βοήθειας προτού ολοκληρώσουν την ανάλυση, υπογραμμίζεται.

«Το υπόμνημα αυτό αξιώνει από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προσδιορίσουν και να επανεξετάσουν όλα τα ομοσπονδιακά προγράμματα οικονομικής βοήθειας και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες βάσει των πολιτικών και των αξιώσεων του προέδρου», επισήμανε ο Βιθ.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, επέκρινε επίσης τη διακοπή: «Το Κογκρέσο ενέκρινε αυτές τις επενδύσεις και δεν είναι προαιρετικές- είναι ο νόμος». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν μισθοδοσίες και πληρωμές ενοικίων και όλα τα ενδιάμεσα: χάος για τα πάντα, από πανεπιστήμια μέχρι μη κερδοσκοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την είδηση της περασμένης εβδομάδας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διέκοψε σχεδόν το σύνολο της υφιστάμενης εξωτερικής βοήθειας και ανέστειλε τη χορήγηση νέας βοήθειας, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που εστάλη σε αξιωματούχους και πρεσβείες των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ είχε εκδώσει νωρίτερα εκτελεστικό διάταγμα για 90ήμερη παύση της εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας, εν αναμονή της επανεξέτασης της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας με την εξωτερική του πολιτική.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός διεθνούς βοήθειας στον κόσμο, έχοντας δαπανήσει 68 δισ. δολάρια το 2023 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φαίνεται να επηρεάζει τα πάντα, από την αναπτυξιακή βοήθεια έως τη στρατιωτική βοήθεια.

