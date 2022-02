Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσε νέα επίθεση στα ανατολικά του Χάρκοβο, χτυπώντας την πόλη με αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον Guardian.

Κάτοικοι είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι άκουσαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και ήχους βομβαρδιστικών.

Σύμφωνα με την Telegraph, ακούγεται ένα πυραυλικό σύστημα να χτυπά την πόλη.

Air raid warning in Kharkiv. Heavy barrage heard in the north. Sounds like MLRS.