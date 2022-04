Πόσο κοντά είναι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία; Πόσο πιθανό είναι ένα χτύπημα με πυρηνικά, που θα επιφέρει -κυριολεκτικά - αλυσιδωτές αντιδράσεις; Η κατάσταση στο παγκόσμιο πεδίο κρέμεται από μία κλωστή. Πολύ δε περισσότερο όταν άνθρωποι που λογίζονται στο στενό περιβάλλον του Κρεμλίνου και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρονται με χαρακτηριστική άνεση στο ξέσπασμα του Γ' Παγκοσμίου, ή στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η δημοσιογράφος του RT και στενή συνεργάτιδα του Κρεμλίνου Μαργκαρίτα Σιμονιάν, δήλωσε, όπως δημοσιεύει η βρετανική Daily Mail, ότι είναι «πιθανότερο το ξέσπασμα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου ή ένα πυρηνικό χτύπημα, από το να δεχθεί την ήττα η Ρωσία στην Ουκρανία». Με άλλα λόγια, η Σιμονιάν άφησε να εννοηθεί ότι το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να καταφύγει στα άκρα, προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μία παγκόσμια καταστροφική σύρραξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Σιμονιάν δήλωσε στη χθεσινοβραδινή εκπομπή στο Rossiya 1: «Θεωρώ τον Γ' Παγκόσμιο πιο ρεαλιστικό, γνωρίζοντας εμάς, γνωρίζοντας τον ηγέτη μας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πιο απίθανη έκβαση, να τελειώσουν με πυρηνικό χτύπημα, μου φαίνεται πιο πιθανή από την εκδοχή της ήττας στην Ουκρανία. Από τη μία μεριά αυτό μου προκαλεί φρίκη, αλλά από την άλλη κατανοώ ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι... Όλοι θα πεθάνουμε κάποτε», με τον άλλο δημοσιογράφο του πάνελ, επίσης λογιζόμενο ως συνεργάτη του Πούτιν, τον Βλαντίμιρ Σολοβιόφ να προσθέτει: «Εμείς θα πάμε στον παράδεισο, ενώ αυτοί απλώς θα τα κακαρώσουν».

Την Πέμπτη, η Σιμονιάν επιτέθηκε με ανάρτησή της στα social media στη Βρετανία για τα οπλικά συστήματα που στέλνει στην Ουκρανία: «Τι επιλογή μας αφήνετε, ηλίθιοι; Τον πλήρη αφανισμό της Ουκρανίας; Ένα πυρηνικό χτύπημα;».

Margarita #Simonyan, editor-in-chief of #RT complains about the support of the #UnitedKingdom for #Ukraine and writes:



"What choice do you leave us, idiots? The complete annihilation of remaining Ukraine? A nuclear strike?" pic.twitter.com/pxWLxU4x3N