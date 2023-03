Η Ρωσία υποστηρίζει ότι εντόπισε το αμερικανικό drone που καταρρίφθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Το αμερικανικό drone MQ-9 Reaper που καταρρίφθηκε σε βάθος έως και 2.953 πόδια στη Μαύρη Θάλασσα εντόπισε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με πηγή κοντά στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως φέρεται να είπε η πηγή στο ForPost, το αμερικανικό droneα εντοπίστηκε στα ανοιχτά του λιμανιού της Σεβαστούπολη σε βάθος περίπου 850-900 μέτρων.

«Ένα υποβρύχιο ρομπότ κατέβηκε στον βυθό της θάλασσας, το οποίο ανακάλυψε το MQ-9 Reaper σε βάθος περίπου 850-900 μέτρων. Όχι πολύ μακριά από αυτή τη ζώνη βρίσκεται κλάδος του αγωγού φυσικού αερίου South Stream», είπε η πηγή στο ForPost.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα μετά από σύγκρουση με δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-27 την Τρίτη 14 Μαρτίου. Οι μονάδες του ρωσικού Ναυτικού είχαν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες εντοπισμού των συντριμμιών του drone.

Δεν είναι σαφές πόσος χρόνος μπορεί να διαρκέσει μια ρωσική επιχείρηση διάσωσης για την ανύψωση του κατεδαφισμένου drone.

Νωρίτερα σήμερα, πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Πενταγώνου έδειξαν τη στιγμή που το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος επιτίθεται στο αμερικανικό drone MQ-9 Reaper στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.



You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5