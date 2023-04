Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στον Καύκασο

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίσθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους μαχητές στην Ινγκουσετία, δημοκρατία του ρωσικού Καυκάσου, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην περιφέρεια του Μάλγκομπεκ, όταν «ομάδα συμμοριτών», η οποία είχε καταφύγει σε εξοχική κατοικία στο Ζιαζικόφ-Γιούρτ, άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, σύμφωνα με τα πρακτορεία Ria Novosti και Interfax, τα οποία επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

At least 2 Police Officers have been Killed and 6 Injured during a “Counter-Terrorism Operation” against Suspected-Islamic Militants in the Ingushetia Region of Southern Russia tonight; Rosgvardiya Forces have taken control of the Operation with additional Troops seen arriving. pic.twitter.com/araVr6xbnt