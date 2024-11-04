Δύο ιδιωτικοί δορυφόροι θα τεθούν σε τροχιά στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο Σογιούζ, ανακοίνωσε η πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμαχίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη.

«Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ιράν και τη Ρωσία, δύο ιρανικοί δορυφόροι, οι Kowsar και Hodhod, θα τεθούν σε τροχιά 500 χιλιόμετρα από τη Γη την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 02:48 ώρα Τεχεράνης (01:18 ώρα Ελλάδος) από τον πύραυλο Σογιούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας.

Σύμφωνα με την ιρανική πρεσβεία στη Ρωσία, πρόκειται για «ένα πρώτο σθεναρό και αποφασιστικό βήμα (…) προς την είσοδο του ιδιωτικού τομέα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον διαστημικό τομέα». Η πρεσβεία, στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Telegram, δεν διευκρινίζει από ποιο κοσμοδρόμιο θα εκτοξευτεί ο Σογιούζ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του κατασκευαστή τους, την εταιρεία Omidfaza, οι δύο δορυφόροι θα χρησιμοποιηθούν στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της χαρτογράφησης.

Το Ιράν βεβαιώνει ότι οι αεροδιαστημικές δραστηριότητές του είναι ειρηνικές και σύμφωνες με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο οι δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται μήπως χρησιμοποιούν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά σε βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ομάδας χωρών Brics, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις «αναπτυσσόμενες» και «πραγματικά φιλικές» διμερείς σχέσεις.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι θέλει «να ενισχύσει την αναδυόμενη θετική δυναμική όσον αφορά την εμπορική και οικονομική συνεργασία» των δύο χωρών.

Από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία ενίσχυσε τους δεσμούς της με το Ιράν, το οποίο κατηγορείται ότι της παρέχει όπλα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

