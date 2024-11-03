Εκλογές ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπερηφανευτεί για τους δεσμούς του με ισχυρούς ηγέτες, που άλλοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατούσαν σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μια πιθανή του νίκη στις εκλογές θα γίνει αντικείμενο πρόποσης στη Μόσχα, την Πιονγκγιάνγκ, την Τεχεράνη ή το Πεκίνο.

Και πάμε στα σοβαρά, δηλαδή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλοί αναρωτιούνται αν ο Τραμπ μπορεί να κάνει πράξη τον ισχυρισμό του ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τι θα πράξει για τη Μέση Ανατολή στην οποία οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τι θα γίνει με τις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας και τι θα γίνει, επίσης, με την εμπορική διαμάχη με την Κίνα.

Εν μέσω ανησυχιών ότι η Ουάσινγκτον θα ακολουθήσει έναν πιο μοναχικό δρόμο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ας δούμε, λοιπόν, τι θα σήμαινε η νίκη του για τέσσερις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή.

Κίνα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς και άλλα εμπόδια για να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες, όπως είπε, εμπορικές πρακτικές του Πεκίνου και την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Πεκίνο είναι επιφυλακτικό απέναντι στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το Πεκίνο δείχνει ελάχιστα σημάδια αλλαγής της στάσης του, είτε για τους δεσμούς του Τραμπ με τη Μόσχα είτε για την πολεμική του δράση στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί ως δικό του, στο οποίο το Πεκίνο θα μπορούσε να εισβάλει για να το αποδείξει.

Πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι πιθανό να εκμεταλλευτεί τον εγωισμό του Τραμπ και να κάνει κάποιες συμβολικές παραχωρήσεις στο εμπόριο, όπως να αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα να επιδιώξει να κερδίσει κάτι άλλο από αυτή τη «συμμαχία».

Η Ρωσία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός μιας ημέρας, εάν αναλάμβανε τα καθήκοντά του. Οι έπαινοι του Τραμπ για τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποκαλώντας τον Ρώσο πρόεδρο «ιδιοφυία» και «έξυπνο», ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με το τι σημαίνει η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

«Ο Τραμπ έχει δείξει μια ισχυρή προτίμηση για τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας τόσο στα λόγια όσο και στις πράξεις», σύμφωνα με τον Robert Orttung, ερευνητή καθηγητή διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο George Washington. «Αλλά οι πολιτικές του δεν συμβαδίζουν με τα παραδοσιακά εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θα δημιουργήσουν έντονες αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, καθώς και στις μυστικές υπηρεσίες». Σύμφωνα με τον καθηγητή, αυτές οι ομάδες είναι δικαίως επιφυλακτικές για τις ρωσικές προθέσεις. Υπό τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα φανούν αδύναμες, διχασμένες και εύκολα χειραγωγούμενες από δικτάτορες.

Μετά τη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε καλή σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά έδειξε ξανά την προτίμησή του και την αγάπη που τρέφει για τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία γρήγορα και θα μπορούσε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τη νίκη του.

Οι Ουκρανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος και ότι αυτό θα σημαίνει ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει επώδυνες αποφάσεις, τις οποίες η προεδρία Ζελένσκι δεν παίρνει εύκολα, αλλά θα είναι απαραίτητες αν κερδίσει ο Τραμπ.

Ιράν

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εκτοξεύθηκαν στα ύψη, αφού απέσυρε τις ΗΠΑ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), το οποίο είχε επιβάλει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δύο χρόνια αργότερα, το Ιράν εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Τραμπ και τους συνεργάτες του μετά τη δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράκ. Η κυρίαρχη άποψη μεταξύ της πολιτικής ελίτ της Τεχεράνης είναι ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει για το Ιράν με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί πιστεύουν ότι η συνολική εχθρότητα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον θα παραμείνει, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, μια μειοψηφία ελπίζει ότι μια προεδρία Τραμπ θα ήταν καλύτερη για το Ιράν, επειδή είναι πιο ανοιχτός στις συμφωνίες.

Οι επιπτώσεις των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων θα γίνουν αισθητές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη υποστηρίζει τη Χαμάς στη Γάζα, την οποία το Ισραήλ βομβαρδίζει μετά τις επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σύγκρουση έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, της οποίας τους ηγέτες το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει, ενώ οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύουν τους Χούτι στην Υεμένη κ.ά. Με τον Τραμπ, υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Τα μηνύματα που έχει στείλει μέχρι στιγμής ο Τραμπ θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τον Νετανιάχου να κάνει το επόμενο βήμα στη σύγκρουση με το Ιράν.

Βόρεια Κορέα

Ως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μπήκε ποτέ στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ δήλωσε στον οικοδεσπότη του podcast, Joe Rogan, ότι «τα πήγαινε περίφημα» με τον ηγέτη του μυστικοπαθούς κράτους. Όμως η άποψη του Τραμπ για τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως «μικρό πυραυλάκια» έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για τη στάση του απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ, η οποία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου πέντε ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές!

Όταν ο Κιμ και ο Τραμπ συναντήθηκαν για τελευταία φορά στο Βιετνάμ τον Φεβρουάριο του 2019, η Πιονγκγιάνγκ ήρθε απροετοίμαστη να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, επισημαίνουν οι αναλυτές, τονίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα θα εκμεταλλευτεί όλες τις αδυναμίες του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, η παρουσία 28.000 αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα ώθησε τον Τραμπ να κατηγορήσει τη Σεούλ για «δωρεάν εκμετάλλευση» της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ. Η ισχύουσα συμφωνία λήγει το επόμενο έτος, αλλά τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα ανακοίνωσαν μια νέα συμφωνία επιμερισμού του κόστους για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Νότια Κορέα, την οποία και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να ολοκληρώσουν ενόψει μιας πιθανής διακυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

Πηγή: skai.gr

