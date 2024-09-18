Ολλανδοί επιστήμονες σε Μασκ: Οι δορυφόροι σου μας «κόβουν τη θέα»

Ραδιοκύματα από τον από το συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο δορυφόρων του Ίλον Μασκ «κόβουν τη θέα» του σύμπαντος στους επιστήμονες, σύμφωνα με ερευνητές στην Ολλανδία.

Η νέα γενιά δορυφόρων Starlink που παρέχει γρήγορο ίντερνετ σε όλο τον κόσμο κάνει περισσότερες παρεμβολές στα ραδιο-τηλεσκόπια από ότι έκαναν οι προηγούμενες εκδόσεις, υποστηρίζουν οι Ολλανδοί ερευνητές σύμφωνα με το BBC.

Very true. Starlink Satellites allegedly seen traveling over Hiroshima. 👀💫 Make a wish now. 🙏 https://t.co/ACwLuVuvL0 pic.twitter.com/bg7ql8iW4s — IlluminatiCoin (@naticoineth) September 16, 2024

Οι χιλιάδες δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά «τυφλώνουν» ραδιοτηλεσκόπια και μπορεί να εμποδίζουν την αστρονομική έρευνα, σύμφωνα με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας (ASTRON).

Η SpaceX, στην οποία ανήκει το Starlink, δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC News για σχολιασμό.

There are 4,747 active Starlink satellites at this moment. pic.twitter.com/JDmPFGv86L — World of Engineering (@engineers_feed) September 13, 2024

Σε τι χρησιμεύουν οι δορυφόροι του Μασκ

Οι δορυφόροι παρέχουν ευρυζωνικό διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, συχνά σε απομακρυσμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων περιβαλλόντων όπως η Ουκρανία και η Υεμένη.

Χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου με γρήγορο Διαδίκτυο. Το 2022 οι δοκιμές έδειξαν ότι το Starlink μπορούσε να προσφέρει ταχύτητες Διαδικτύου τέσσερις φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο, σύμφωνα με το Τμήμα Ψηφιακής, Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού.

Επιστήμονες: Γιατί οι δορυφόροι πρέπει να «κάνουν στην άκρη» για να δούμε

«Κάθε φορά που εκτοξεύονται οι συγκεκριμένοι δορυφόροι με τέτοιου είδους επίπεδα εκπομπών, βλέπουμε όλο και λιγότερο τον ουρανό», είπε η καθηγήτρια Jessica Dempsey, διευθύντρια του ASTRON, στο BBC News.

«Προσπαθούμε να δούμε πράγματα όπως οι πίδακες, που εκπέμπονται από μαύρες τρύπες στο κέντρο των γαλαξιών. Εξετάζουμε επίσης μερικούς από τους πρώτους γαλαξίες, εκατομμύρια και εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, καθώς και εξωπλανήτες», είπε, επισημαίνοντας τις περιοχές που επηρεάζει η δορυφορική ακτινοβολία.

Οι παρεμβολές από δορυφόρους δεύτερης γενιάς, ή V2, βρέθηκαν από το ASTRON ότι είναι 32 φορές ισχυρότερες από την πρώτη γενιά.

Δορυφορική «συμφόρυση»

Η ποσότητα της ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, υπερβαίνει τους κανονισμούς που ορίζει ο βιομηχανικός οργανισμός, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, πρόσθεσε η καθηγήτρια Dempsey.

Σύμφωνα με μία εκτίμηση, υπάρχουν 6.402 δορυφόροι Starlink αυτή τη στιγμή σε τροχιά σε περίπου 342 μίλια (550 χιλιόμετρα) πάνω από τη Γη.

Οι δορυφόροι είναι σχετικά μεγάλοι - με επίπεδα πάνελ 3 μέτρων και ηλιακή συστοιχία 8 μέτρων για ενέργεια.

Ο κύριος ανταγωνιστής της SpaceX, το OneWeb, έχει λιγότερους από 1.000. Αλλά είναι ένας αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός τομέας. Η Amazon αναπτύσσει το δικό της δίκτυο και ελπίζει να κυκλοφορήσει τουλάχιστον 3.000 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μέχρι το 2030 ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά αναμένεται να ξεπεράσει τους 100.000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.