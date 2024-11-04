Στη Γαλλία η δίκη οκτώ ενηλίκων, επτά ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στην εκστρατεία μίσους που οδήγησε στη δολοφονία, στις 16 Οκτωβρίου 2020, του Σαμουέλ Πατί, 47 ετών, καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας, άρχισε σήμερα ενώπιον ειδικού κακουργιοδικείου του Παρισιού.

Ο δολοφόνος, ο Αμπντουλάχ Ανζόροφ, ένας 18χρονος τσετσενικής καταγωγής ρώσος ισλαμιστής, ο οποίος είχε καθεστώς αιτούντα άσυλο στη Γαλλία, είναι ο μεγάλος απών στη δίκη: σκοτώθηκε από την αστυνομία λίγο αφού είχε μαχαιρώσει και αποκεφαλίσει τον καθηγητή στο Κονφλάν-Σεντ-Ονορίν, στην περιφέρεια του Παρισιού.

Η ακροαματική συνεδρίαση άρχισε με την επαλήθευση της ταυτότητας των κατηγορουμένων.

Δύο νεαροί φίλοι του δράστη θα λογοδοτήσουν για «συνέργεια σε τρομοκρατική δολοφονία», ένα έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. Οι έξι άλλοι κατηγορούμενοι, τρεις από τους οποίους βρίσκονται υπό δικαστικό έλεγχο, δεν είναι υπό κράτηση και δικάζονται για συμμετοχή σε τρομοκρατική εγκληματική ένωση κακοποιών, ένα έγκλημα που τιμωρείται με κάθειρξη 30 ετών.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο Μπραχίμ Σνίνα, Μαροκινός 52 ετών, πατέρας της 13χρονης μαθήτριας η οποία είχε δηλώσει ψευδώς -απουσίαζε από το μάθημα- ότι ο Σαμουέλ Πατί είχε ζητήσει από τους μουσουλμάνους μαθητές να βγουν από την τάξη πριν δείξει καρικατούρες του Μωάμεθ, και ο Αμπντελχακίμ Σεφριουί, ένας 65χρονος γαλλομαροκινός μαχητικός ισλαμιστής.

Αυτοί οι δύο, οι οποίοι βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση εδώ και τέσσερα χρόνια, αναπαρήγαγαν μαζικά τα ψέματα της έφηβης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδιώκοντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «να ορίσουν ένα στόχο», «να υποκινήσουν αισθήματα μίσους» και «να προετοιμάσουν έτσι εγκλήματα».

Αμφότεροι κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική ένωση κακοποιών.

«Θέλουν να κάνουν τον Αμπντελχακίμ Σεφριουί να πληρώσει για το σύνολο του μαχητικού έργου του», αν και «δεν γνώριζε το δράστη» της επίθεσης και «δεν συμμετείχε σ' αυτή», υποστήριξε πριν από την ακροαματική συνεδρίαση ένας από τους συνηγόρους του, ο Βενσάν Μπρενγκάρ.

Η κόρη του Μπραχίμ Σνίνα και πέντε άλλοι πρώην μαθητές καταδικάσθηκαν το περασμένο φθινόπωρο σε ποινές από 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή μέχρι φυλάκιση δύο ετών, έξι μήνες από τα οποία χωρίς αναστολή, στο τέλος μιας δίκης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών από το δικαστήριο ανηλίκων.

Οι δύο φίλοι του Ανζόροφ, ο Ναΐμ Μπουνταούντ, 22 ετών, και ο τσετσενικής καταγωγής Ρώσος Αζίμ Επσιρχάνοφ, 23 ετών, οι οποίοι κινδυνεύουν να τους επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης για συνέργεια σε τρομοκρατική επίθεση, κατηγορούνται κυρίως ότι είχαν συνοδεύσει τον Ανζόροφ την προηγουμένη της επίθεσης σε ένα μαχαιροποιείο της Ρουέν, σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού.

Η δολοφονία του Σαμουέλ Πατί -η οποία συνέβη ενώ διεξαγόταν η δίκη για τις επιθέσεις της 7ης Ιανουαρίου 2015 εναντίον της σύνταξης του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo- προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινωνία

«Η τραγική μηχανική που κατέληξε στο μαρτύριο του Σαμουέλ Πατί αποκαλύπτει το βάθος του ισλαμιστικού εισοδισμού στη Γαλλία και τη διαπερατότητά του από την τρομοκρατία. Η λεπτομερής έκθεσή της σε δημόσια ακρόαση πρέπει, όχι μόνο να καταλήξει στην αυστηρή καταδίκη αυτών που τη συνέδραμαν, αλλά επίσης να επιτρέψει τη συνειδητοποίηση της κοινωνίας μας μπροστά σ' ένα θανάσιμο κίνδυνο», δήλωσαν οι Τιμπό ντε Μονμπριάλ και Πολίν Ραγκό, δικηγόροι της Μικαέλ Πατί, μιας από τις αδελφές του δολοφονημένου καθηγητή.

Ο Φρανσίς Σπινέρ, δικηγόρος άλλων μελών της οικογένειας του Σαμουέλ Πατί, εξέφρασε την ευχή «η δικαιοσύνη να αρθεί στο ύψος του εγκλήματος που διαπράχθηκε, ένα γεγονός αδιανόητο στην ιστορία της Δημοκρατίας».

Η δίκη προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

