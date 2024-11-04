Η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις, των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ φτάνει στο τέλος της. Σήμερα, Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος θα ξεκινήσει την περιοδεία του από τη Βόρεια Καρολίνα πριν κατευθυνθεί στην Πενσυλβάνια, η οποία θα μπορούσε να είναι αυτή που θα βγάλει τον νικητή. Η μέρα θα κλείσει με την προεκλογική του συγκέντρωση αργά το βράδυ στο Μίσιγκαν.

Η Κάμαλα Χάρις η οποία πραγματοποίησε την τελευταία της προεκλογική συγκέντρωση χθες, Κυριακή στο Μίσιγκαν, θα περάσει τη σημερινή ημέρα σε μια ακόμη πολύ σημαντική πολιτεία για τους Δημοκρατικούς, την Πενσυλβάνια ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φιλαδέλφεια όπου θα δώσουν το παρόν η Lady Gaga και η Oprah Winfrey.

Η προεκλογική εκστρατεία κλείνει σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για νοθεία εκτοξεύοντας νέους αβάσιμους ισχυρισμούς ενώ η Κάμαλα Χάρις προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας δεύτερης θητείας Τραμπ και εκπέμπει αισιοδοξία και φιλοδοξία καθώς διεκδικεί μια «νέα γενιά στην ηγεσία της Αμερική;».

Οι ψηφοφόροι - όπου πάνω από 75 εκατομμύρια έχουν ήδη ψηφίσει - βρίσκονται επιτέλους πρόσωπο με πρόσωπο με μια επιλογή που θα μπορούσε να αλλάξει βαθιά τη χώρα και τον κόσμο με τους ανθρώπους και από τις δύο πλευρές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν σε περίπτωση που ο υποψήφιός τους χάσει, επισημαίνει στην ανάλυσή του το CNN.

Η ιστορία τους γνέφει

Αλλά όποιος και αν είναι τελικά ο νικητής της αναμέτρησης και ανακηρυχθεί νέος πρόεδρος, οι ΗΠΑ θα γράψουν ιστορία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Εάν βγει ο Τραμπ θα είναι μόνο ο δεύτερος πρόεδρος που θα κερδίσει μια μη συνεχόμενη θητεία και η επιστροφή του από μόνη της θα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές, αφού προηγουμένως έχει προσπαθήσει να «πυρπολήσει» τη δημοκρατία για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020, καταδικάστηκε για κακουργήματα και γλίτωσε από δύο απόπειρες δολοφονίες εναντίον του φέτος.

Αν εκλεγεί η Χάρις θα μπορούσε να καταρρίψει τη γραμμή σχεδόν 250 ετών όπου οι ΗΠΑ εκλέγουν μόνο άνδρες για προέδρους. Θα ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα αφού ενοποίησε το αποκαρδιωμένο Δημοκρατικό Κόμμα τον περασμένο Ιούλιο όταν ο Τζο Μπάιντεν άρχισε να χάνει τη δυναμική του λόγω της ηλικίας του.

Την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, το τεράστιο διακύβευμα των εκλογών ενισχύεται από την αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα είναι ο νικητής. Οι δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο και κυρίως στις κρίσιμες πολιτείες δε δείχνουν ξεκάθαρο νικητή, αντανακλώντας μια χώρα που είναι πολωμένη εξίσου βαθιά όπως όταν ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας. Ωστόσο, παραμένει το ενδεχόμενο ένας από τους υποψηφίους να πάρει κεφάλι στις «swing states», όπως η Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, η Νεβάδα και η Αριζόνα, και θα μπορούσε να σαρώσει με μια μεγαλύτερη νίκη από την αναμενόμενη.

Το τέλος του Τραμπισμού ή η αρχή μιας ακραίας νέας εποχής;

Σίγουρα αυτές δεν είναι συνηθισμένες εκλογές, μόνο και μόνο λόγω της παρουσίας του Τραμπ ο οποίος εάν τηρήσει τις υποσχέσεις του, ο δύο φορές παραπεμφθείς Ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα υποβάλει τους κυβερνητικούς, δικαστικούς και συνταγματικούς θεσμούς της Αμερικής στη μεγαλύτερη δοκιμασία τους εδώ και γενιές, σχολιάζει το CNN.

Περισσότερα από εννέα χρόνια μετά την πρώτη είσοδο στην προεδρική μάχη, ο Τραμπ μπορεί να είναι τόσο δυνατός πολιτικά όσο ποτέ. Έχει λύσει τις διαφωνίες που υπήρχαν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εδραίωσε τον ακλόνητο δεσμό του με δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ωστόσο, η Κάμαλα Χάρις κατευθύνεται στις εκλογές με την ευκαιρία να τερματίσει την εποχή του Τραμπ και να δώσει μια δεύτερη συνεχόμενη εκλογική ήττα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η διαδρομή για τους 270

Η καλύτερη διαδρομή της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία περνάει από τις πολιτείες του Δημοκρατικού «Μπλε Τοίχου» δηλαδή του Μίσιγκαν, του Ουισκόνσιν και της Πενσυλβάνια. Η δημοσκόπηση του CNN, με μέσο όρο των πέντε τελευταίων μη κομματικών ερευνών, δε δείχνει ξεκάθαρο νικητή σε καμία από τις τρεις, αν και οι έρευνες CNN/SSRS την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Χάρις στις δύο πρώτες από αυτές τις πολιτείες και ισοπαλία στην πολιτεία Keystone. Εάν χάσει την Πενσυλβάνια, η Χάρις θα χρειαζόταν έναν συνδυασμό άλλων πολιτειών, όπως η Τζόρτζια, η Νεβάδα και η Αριζόνα, όπου οι μέσοι όροι των δημοσκοπήσεων δε δείχνουν επίσης σαφή νικητή. Εάν ο Τραμπ κερδίσει την Πενσυλβάνια - όπως έκανε το 2016 - θα μπορούσε να κάνει ένα τεράστιο βήμα προς μια δεύτερη θητεία.

Οι Δημοκρατικοί γνώρισαν ένα νέο κύμα αισιοδοξίας το Σάββατο, όταν η τελευταία δημοσκόπηση της εκστρατείας από το Des Moines Register και τη Mediacom έδειξε ότι η Χάρις βρίσκεται στο 47% και ο Τραμπ στο 44% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων σε μια πολιτεία που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν εύκολα το 2020 και το 2016. Αυτή η διαφορά όμως πέφτει εντός του περιθωρίου του στατιστικού λάθους των 3,4 μονάδων και υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής.

Όμως, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν επίσης ότι η αντιπρόεδρος είχε ένα ισχυρό πλεονέκτημα μεταξύ των γυναικών. Εάν ένα τέτοιο μοτίβο επαναληφθεί η αντιπρόεδρος θα μπορούσε να πάρει τη νίκη εάν μπορέσει να περιορίσει τη διαφορά που έχει με τον Τραμπ ειδικά στους λευκούς άνδρες.

Ο Τραμπ έχει όμως ήδη να προετοιμάσει το έδαφος σε περίπτωση ήττας του. Επιτέθηκε στη δημοσκόπηση της Αϊόβα και σε μια σειρά από έρευνες των New York Times και Siena College και δε δίστασε να ισχυριστεί πως έχει πέσει θύμα νοθείας. «Περιμέναμε εννέα χρόνια για αυτό, και έχουμε δύο μέρες, και έχουμε όλη αυτή τη βλακεία που συμβαίνει με τον Τύπο και με ψεύτικα πράγματα και τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις», είπε στην Πενσυλβάνια.

Αλλά καθώς απομένουν λίγες μόνο ώρες πριν τις εκλογές, καμία από τις κάλπες δεν έχει πια σημασία. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί να κάνουν την επιλογή τους.

