Μεγάλα κέρδη για Κάρολο και Γουίλιαμ από μισθώσεις ακινήτων σε κρατικούς φορείς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Δεκάδες εκατομμύρια λίρες έχουν κερδίσει από τη μίσθωση ακινήτων σε φορείς όπως η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS), ο στρατός και σχολεία του δημοσίου ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ, όπως αποκάλυψε έρευνα της εκπομπής Dispatches του βρετανικού Channel 4 και της εφημερίδας Sunday Times.

Τα ακίνητα αυτά, γη και εμπορικά κτίρια κατά κύριο λόγο, ανήκουν στα Δουκάτα του Λάνκαστερ και της Κορνουάλης, δηλαδή στα περιουσιακά χαρτοφυλάκια του εκάστοτε μονάρχη και του διαδόχου του, αντίστοιχα.

Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία διακριτά από το Κονδύλι του Ηγεμόνα που χορηγεί η βρετανική κυβέρνηση στη βασιλική οικογένεια για την κάλυψη επισήμων υποχρεώσεων και δαπανών.

Το Δουκάτο του Λάνκαστερ συγκροτήθηκε το 1399 και της Κορνουάλης το 1337.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο τον τελευταίο χρόνο τα δύο δουκάτα αποκόμισαν κέρδος 50 εκατομμυρίων λιρών από συμβόλαια μίσθωσης με κρατικούς οργανισμούς.

Μεταξύ αυτών μια συμφωνία ύψους 37,5 εκ. λιρών που έχει συνάψει με το δουκάτο της Κορνουάλης το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μίσθωση του σωφρονιστικού καταστήματος στην πόλη Ντάρτμουρ.

Επίσης η εκμίσθωση από το Δουκάτο του Λάνκαστερ για 15 χρόνια στη διοικητική μονάδα Guy's and St Thomas του NHS αποθήκης για τη στέγαση ασθενοφόρων έναντι 11,4 εκ. λιρών.

Εκπρόσωποι των δύο δουκάτων δήλωσαν ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία και ρυθμιστικούς κανόνες περί εμπορικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται πως αμφότερα τα δουκάτα εξαιρούνται από την καταβολή επιχειρηματικού φόρου και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.



