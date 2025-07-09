Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στο Κουρσκ

Τέσσερις νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί μόλις 5 ετών, είναι ο νεότερος απολογισμός της επιδρομής ουκρανικών drones στα περίχωρα της πόλης Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Προς μεγάλη μας θλίψη, ένα πεντάχρονο αγόρι το οποίο είχε τραυματιστεί χθες σε παραλία (σ.σ. στην όχθη ποταμού) του Κουρσκ, πέθανε κατά τη διακομιδή του στη Μόσχα», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντρ Χινστάιν.

Μεταξύ των νεκρών είναι κι ένας υπαξιωματικός της Εθνοφρουράς, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει ανθρώπους από το σημείο της επίθεσης.

Σε άλλη επιδρομή ουκρανικών drones στην περιφέρεια Κουρσκ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ρισκ, ενημέρωσε ο Χινστάιν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, 86 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων 23 στην περιφέρεια Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

