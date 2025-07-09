Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Eternity C

Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύουν οι Υεμενίτες αντάρτες μέσα σε 24 ώρες κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στόχευσε το πλοίο (ETERNITY C)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ισχυριζόμενος ότι η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί μετά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές σε εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف القوَّات البحرية، سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أُم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية.

وقد أدت العملية إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوتِ والصورةِ. pic.twitter.com/d0TCgEodiP — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 9, 2025

Η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι περισυνελέγησαν από τη θάλασσα έξι μέλη πληρώματος, ενώ 15 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Το Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης ανταποκρίθηκε για να διασώσει ορισμένα μέλη του πληρώματος του πλοίου, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και να τους μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι.

Η επίθεση συνέβη καθώς το πλοίο έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης. Η επίθεση εξαπολύθηκε από πλωτά drones και ενόπλους των Χούθι που επέβαιναν σε ταχύπλοα στα ανοικτά της Υεμένης.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες μέσα σε 24 ώρες, μετά από αυτή της Κυριακής εναντίον του φορτηγού πλοίου Magic Seas – ελληνικών συμφερόντων, επίσης υπό λιβεριανή σημαία – το οποίο οι Χούθι είπαν ότι βυθίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.