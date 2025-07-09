Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους υπαξιωματικός της εθνοφρουράς που διακόμιζε τραυματίες, στη ρωσική πόλη Κουρσκ, όχι μακριά από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο προσωρινός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντερ Χινστάιν τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Μαζί με σύντροφό του, πήγαν σε παραλία» κατά μήκος ποταμού της πόλης Κουρσκ αφού αναφέρθηκε επιδρομή drone, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χινστάιν μέσω Telegram. «Ο επιλοχίας άρχισε να απομακρύνει εσπευσμένα κόσμο, και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για επτά τραυματίες, ανάμεσά τους πεντάχρονο αγόρι, και διευκρινίζοντας πως πέντε εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Και οι τρεις νεκροί είναι άνδρες», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης, καταγγέλλοντας το «απάνθρωπο πλήγμα άνευ προηγουμένου» στην παραλία αυτή όπου συχνάζουν οικογένειες και δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική υποδομή, κατ’ αυτόν.

Στην ίδια περιφέρεια, άλλη ουκρανική επιδρομή drone τραυμάτισε δυο ανθρώπους στην πόλη Ριλσκ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Παράλληλα, στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, γυναίκα τραυματίστηκε και εισήχθη σε νοσοκομείο έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή, ανέφερε νωρίς το πρωί ο Μικόλα Καλάσνικ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά και κυρίευσαν μεγάλους τομείς της περιφέρειας Κουρσκ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Αύγουστο του 2024. Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε στις αρχές αυτής της χρονιάς πως εκδιώχτηκαν από όλη την επικράτειά της, έπειτα από πολύμηνες, σκληρές μάχες, στις οποίες ενεπλάκησαν και μονάδες της Βόρειας Κορέας. Το Κίεβο αντιτείνει πως στοιχεία του ουκρανικού στρατού συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.

Η πόλη Κουρσκ, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληθυσμό 400.000 κατοίκων, κατά επίσημα δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.