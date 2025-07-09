Η νέα επικοινωνιακή εκστρατεία προβολής των κατεχομένων της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού παρουσιάστηκε στις 16 Μαΐου, σε ειδική εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η παρουσίαση του εμπορικού σήματος "Ada Kibris" («Νήσος Κύπρος»). Όπως επισημάνθηκε με την εν λόγω εκστρατεία επιχειρείται ένα ευρύτερο, πέραν του τουρισμού, rebranding με έμφαση σε ταυτοτικά στοιχεία και υπό το ολιστικό εμπορικό σήμα "Ada Kibris" / "Island Cyprus", για το οποίο ο Τούρκος Υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι θα μεταβάλλεται σε "Visit North Cyprus" όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Akit σήμερα (9/7) καταγράφει με αναλυτικό ρεπορτάζ την ανακοίνωση συμμετοχής και του τουρκικού εθνικού αερομεταφορέα, Turkish Airlines (THY), από κοινού με τη low cost θυγατρική του AJet, στην εκστρατεία "Ada Kibris".

Το δημοσίευμα φέρει γενικό τίτλο «Ξεκινά μια νέα εποχή με το σχέδιο "Νήσος Κύπρος"» και καταγράφει εκτενώς δηλώσεις του Ahmet Bolat, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Τουρκικών Αερογραμμών (THY) και της AJet, Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

-Ο πρόεδρος των THY και AJet επέστησε την προσοχή στη σημασία της συνεργασίας της THY για την υλοποίηση των στόχων της εκστρατείας ως εξής: «Ως εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας υπογράφουμε την υποστήριξή μας στο πρόγραμμα "Νήσος Κύπρος", ένα πολύτιμο έργο που θα διαμορφώσει το μέλλον της 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'. Θα γίνουμε ο κύριος φορέας του εμπορικού σήματος "Νήσος Κύπρος". [...] Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον μοναδικό νησιωτικό πολιτισμό, τις φυσικές ομορφιές, την ιστορική κληρονομιά και τον γαστρονομικό πλούτο της 'Βόρειας Κύπρου' ορατά σε παγκόσμια κλίμακα».

-Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Νήσος Κύπρος» η THY θα εφαρμόσει πολιτική προσιτών τιμών σε δύο καθημερινές πτήσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' ('Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου') μέσω της AJet. Ο Ahmet Bolat δήλωσε σχετικά: «Με ανώτατη τιμή εισιτηρίου 6.000 TL σε αυτές τις δύο πτήσεις, όχι μόνο θα διευκολύνουμε τις μεταφορές αλλά θα καταστήσουμε την 'ΤΔΒΚ' πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους τουρίστες».

-Το λογότυπο "Νήσος Κύπρος" θα χρησιμοποιηθεί σε δύο αεροσκάφη του στόλου της A.Jet. «Έτσι το τουριστικό σήμα της 'Βόρειας Κύπρου' θα μεταφερθεί στον ουρανό και τα αεροσκάφη θα μετατραπούν σε πλατφόρμα προώθησης», σημείωσε ο Bolat.

-Ο Ahmet Bolat ανακοίνωσε επίσης ότι θα προωθήσουν το «Νήσος Κύπρος» στο Λονδίνο, στις 26 Ιουλίου 2025, προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Ανέφερε δε ότι θα σχεδιάσουν ειδικό τιμολόγιο για πτήσεις από το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen της Κωνσταντινούπολης.

-Αναφέροντας ότι έχουν εντάξει στο σχέδιο προώθησης εκπροσώπους από τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, των επιχειρήσεων και της τέχνης, ο Bolat εξήγησε ότι θα υποστηρίξουν την ανάδειξη των αξιών της 'Βόρειας Κύπρου' τόσο με την παραγωγή περιεχομένου όσο και μέσω αξιοποίησης επενδυτικών δυνατοτήτων στην 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.