Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drones και πυραύλους από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε στη διάρκεια της νύκτας 728 drones και 13 πυραύλους, επεσήμανε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ πρόσθεσε ότι αναχαίτισε 711 drones και κατέστρεψε επτά πυραύλους.

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down. Our interceptor drones… pic.twitter.com/Lxa5TdYVXT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν «τέσσερις περιοχές», αν και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινίσει την έκταση τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί.

«Βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η επαρχία Βολχίνιε, η πόλη Λουτσκ!», επεσήμανε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο Κίεβο και ένα ζευγάρι στην επαρχία Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ζελένσκι: Να επιβληθούν στη Μόσχα «δριμείες» κυρώσεις

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η επίθεση αυτή είναι «χαρακτηριστική» της άρνησης της Ρωσίας να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία, την ώρα που ο ρωσικός στρατός προωθείται στο ανατολικό μέτωπο.

Για μία ακόμη φορά ο Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν «δριμείες κυρώσεις» εις βάρος της Ρωσίας και της ρωσικής οικονομίας, κυρίως του πετρελαϊκού τομέα, «που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή της Μόσχας εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια».

«Όλοι όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να δράσουν», υπογράμμισε.

Η νέα αυτή ευρεία επίθεση της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε λίγο αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει «περισσότερα όπλα» στο Κίεβο προκειμένου να μπορέσει να αμυνθεί έναντι των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το γεγονός ότι η Ρωσία εξαπέλυσε αυτή την επίθεση ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δημοσίως ότι θα μας δώσουν όπλα», σχολίασε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε χθες, Τρίτη, τη δυσαρέσκειά του μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι θα ευνοήσει «τη συνέχιση των εχθροπραξιών».

Η Ουκρανία ζητεί εδώ και μήνες από τους δυτικούς της εταίρους, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

