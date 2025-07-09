Λογαριασμός
Τραμπ: Νέοι δασμοί έως 30% σε επτά χώρες

Ο Τραμπ απέστειλε επιστολές σε Αλγερία, Μπρουνέι, Ιράκ, Λιβύη, Μολδαβία και Φιλιππίνες - Οι δασμοί φτάνουν έως και 30%

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε την Τετάρτη σειρά επιστολών για την επιβολή δασμών σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, το Μπρουνέι, το Ιράκ, η Λιβύη, η Μολδαβία και οι Φιλιππίνες.

Οι επιστολές προβλέπουν την επιβολή δασμών ύψους 30% στην Αλγερία, 25% στο Μπρουνέι, 30% στο Ιράκ, 30% στη Λιβύη, 25% στη Μολδαβία, 25% στη Σρι Λάνκα και 20% στις Φιλιππίνες.
 

