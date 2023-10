Τα 110 έχουν φτάσει τα μνημεία για τον Στάλιν στη Ρωσία - Αυξήθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας Κόσμος 18:14, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επί Πούτιν τοποθετούνται περίπου τέσσερα μνημεία τον χρόνο