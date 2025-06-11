Ρωσία: «Σχεδιάζει επίθεση στο ΝΑΤΟ» - Οι επόμενες χώρες στη λίστα Πούτιν

Η Μόσχα μπορεί να ετοιμάζεται να δοκιμάσει τη ΝΑΤΟϊκή ισχύ πέρα ​​από την Ουκρανία, με τον επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών να προειδοποιεί ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να στοχεύσει και άλλες χώρες στη συνέχεια.

Ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, Μπρούνο Καλ, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στις χώρες της Βαλτικής.

«Είμαστε αρκετά βέβαιοι, και έχουμε πληροφορίες που το δείχνουν, ότι η Ουκρανία είναι μόνο ένα βήμα στο ''ταξίδι'' προς τα δυτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καλ σε συνέντευξή του στο podcast Table Media.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουμε στρατούς αρμάτων μάχης να κινηθούν προς τα δυτικά, αλλά βλέπουμε ότι η συλλογική αμυντική υπόσχεση του ΝΑΤΟ (σ.σ άρθρο 5) πρόκειται να δοκιμαστεί» διευκρίνισε.

Οι χώρες της Βαλτικής έχουν επισημανθεί ως οι πιθανοί επόμενοι στόχοι - δηλαδή η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

«Δεν χρειάζεται να στείλουν στρατούς από τανκς γι' αυτό. Αρκεί να στείλουν ''μικρά πράσινα ανθρωπάκια'' στην Εσθονία για να προστατεύσουν τις υποτιθέμενες καταπιεσμένες ρωσικές μειονότητες», δήλωσε δε, αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, όταν Ρώσοι στρατιώτες έκρυβαν την ταυτότητά τους φορούσαν στολές χωρίς διακριτικά - και τους έδωσαν το παρατσούκλι «μικρά πράσινα ανθρωπάκια».

Η εικασία αυτή συμφωνεί με μια δήλωση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ντάουνινγκ Στριτ. Είπε ότι το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα θα παράγει όπλα με επιταχυνόμενο ρυθμό, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτεθεί σε άλλες χώρες εντός πέντε ετών. Ανάλογη υπόθεση έκανε ο πρώην επικεφαλής της CIA στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους.

Ο Καλ τόνισε πώς η Δύση πρέπει να «κάνει τη συμμαχία μας ισχυρότερη, πιο δίκαιη και πιο θανατηφόρα».

«Όσον αφορά τα πυρομαχικά, η Ρωσία παράγει σε τρεις μήνες όσα παράγει ολόκληρο το ΝΑΤΟ σε ένα χρόνο», επισήμανε μάλιστα. «Και η αμυντική βιομηχανική της βάση αναμένεται να αναπτύξει 1.500 τανκς, 3.000 τεθωρακισμένα οχήματα και 200 ​​πυραύλους Iskander μόνο φέτος... Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών».

Πηγή: skai.gr

