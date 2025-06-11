Η Πολωνία αναμένεται να καθιερώσει επιμέρους ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία το καλοκαίρι, εφόσον ο αριθμός των διελεύσεων μεταναστών συνεχίσει να αυξάνεται, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Τουσκ έχει κατηγορηθεί από την εθνικιστική αντιπολίτευση ότι δέχεται πολλούς παράτυπους μετανάστες, τους οποίους στέλνει πίσω η Γερμανία βάσει των κανονισμών της ΕΕ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός επιμένει πως ο αριθμός αυτός είναι περιορισμένος και προαναγγέλλει ότι οι μετανάστες που επιστρέφονται από τη Γερμανία θα ελέγχονται στο εξής πολύ προσεκτικά.

«Εφόσον η κατάσταση στα σύνορα, η πίεση (επιδεινωθεί)… δεν θα διστάσω να αποφασίσω την εισαγωγή επιμέρους ελέγχων. Είναι πιθανό να εισαγάγουμε επιμέρους ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία το καλοκαίρι», είπε ο Τουσκ.

«Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η παράτυπη μετανάστευση για το μέλλον της Πολωνίας, για το μέλλον του πολιτισμού μας», συμπλήρωσε.

Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο περιορισμού του μέτρου της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (βίζας) για χώρες των οποίων πολίτες έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές πράξεις στην Πολωνία – όπως π.χ. η Γεωργία.

Η Πολωνία έχει τονίσει εδώ και χρόνια πως βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση την οποία ενορχήστρωσαν η Λευκορωσία και η Ρωσία στα ανατολικά σύνορά της από το 2021.

Από την πλευρά τους, τόσο το Μινσκ όσο και η Μόσχα διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι διευκολύνουν τις διελεύσεις μεταναστών προς τα σύνορα των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

