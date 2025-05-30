CIA: Πρώην επικεφαλής της αποκαλύπτει τη χώρα στην οποία θα επιτεθεί ο Πούτιν

Τα χαρτιά του για τους πολεμικούς στόχους του Βλαντίμιρ Πούτιν άνοιξε την Παρασκευή ο Ντέιβιντ Πετρέους, πρώην διευθυντής της CIA και απόστρατος στρατηγός ο οποίος υπηρέτησε στους πολέμους Ιράκ και Αφγανιστάν,

Ο Πούτιν θα εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ εάν πετύχει τους στόχους του στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Ντέιβιντ Πετρέους σύμφωνα με τη Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι η Λιθουανία διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Επισήμανε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια εισβολή σε αυτό το κράτος της Βαλτικής για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Δύσης ή ως προάγγελο μιας ευρύτερης επίθεσης.

Ο Πετρέους, ο οποίος ηγήθηκε της CIA μετά από μια λαμπρή στρατιωτική καριέρα, επέκρινε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ότι επανειλημμένα έδωσε δεύτερες ευκαιρίες στον Πούτιν και επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για την αποτυχία του να εξοπλίσει επαρκώς τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο απόστρατος στρατηγός, οποίος ηγήθηκε δεκάδων χιλιάδων αμερικανικών, βρετανικών και άλλων εθνικοτήτων στρατευμάτων τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν, κάλεσε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσυρθεί από διεθνείς συμφωνίες που απαγορεύουν τη χρήση πυρομαχικών διασποράς στο πεδίο της μάχης.

Τόνισε ότι αυτά τα όπλα θα μπορούσαν να αποδειχθούν ένα ουσιαστικό αποτρεπτικό μέσο.

Μιλώντας στη δεξαμενή σκέψης Policy Exchange στο Λονδίνο, σημείωσε: «Αυτό που έχουμε δει είναι τρία περιστατικά όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα δούμε αυτή τη φορά τι θα συμβεί στην πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ επίσης άργησαν πολύ σε μεμονωμένες αποφάσεις, όπως τα άρματα μάχης M1 [Abrams]. Ένας τυφλός σε μια σκοτεινή νύχτα θα μπορούσε να δει ότι έπρεπε να είναι το F-16 [ένα μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων].

«Δεν υπήρχαν άλλα MiG πουθενά στην Ευρώπη που θα μπορούσαμε να τούς παρέχουμε [στους Ουκρανούς], έπρεπε να είναι F-16.

«Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, τα βελτιωμένα συμβατικά πυρομαχικά και την άρση των ορίων [στη χρήση τους].

«Αυτό δεν βοηθούσε καθόλου τους Ουκρανούς. Κάθε φορά έπρεπε να ζητούν και να περιμένουν, και μετά λέγαμε ''όχι'', και μετά ''ίσως'', και τελικά τα έπαιρναν.

«Θα έπρεπε να είχαμε κάνει τόσα πολλά με τους Ουκρανούς ώστε να μπορούσαν να αλλάξουν τη δυναμική στο πεδίο της μάχης για να δείξουν στη Μόσχα ότι δεν μπορούν να επιτύχουν πρόσθετα κέρδη στο πεδίο με αποδεκτό κόστος, γνωρίζοντας τι είναι αποδεκτό για αυτούς είναι αρκετά αστρονομικό».

Ο Πετρέους δήλωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας ήταν να ανατρέψει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να «εγκαταστήσει έναν ηγέτη-μαριονέτα και να ελέγξει ολόκληρη την Ουκρανία».

Πρόσθεσε: «Μόλις γίνει αυτό, θα τους δείτε να επικεντρώνονται σε ένα από τα κράτη της Βαλτικής.

«Η Λιθουανία έχει πρωταγωνιστήσει στις ομιλίες του και θα έπρεπε να τον είχαμε ακούσει πολύ περισσότερο».

Ενόσω η Ευρώπη συσπειρώνεται ενάντια στη ρωσική απειλή, πραγματοποιώντας ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και προωθώντας μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων, οι Αμερικανοί συνεχίζουν να ταλαντεύονται.

Την Πέμπτη ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο επανέλαβε και υιοθέτησε τα ρωσικά επιχειρήματα σχετικά με την απειλή ενός «επεκτεινόμενου» ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς από το αμερικανικό δίκτυο ABC News σχετικά με δημοσίευμα του Reuters ότι η Ρωσία ήθελε μια γραπτή δέσμευση για μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ώστε να συμπεριλάβει την Ουκρανία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, ο Κέλογκ δήλωσε: «Είναι μια εύλογη ανησυχία».

Επανέλαβε επίσης τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν την Ουκρανία να εντάσσεται στη στρατιωτική συμμαχία η οποία διχάζει τα δυτικά κράτη.

«Μάς το έχουμε πει αυτό, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι στο τραπέζι, και δεν είμαστε η μόνη χώρα που το λέει αυτό - ξέρετε, θα μπορούσα πιθανώς να σας δώσω τέσσερις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και χρειάζονται 32 από τις 32 για να σου επιτραπεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα θέσει η Ρωσία.

«Δεν μιλάνε μόνο για την Ουκρανία, μιλάνε για τη Γεωργία, μιλάνε για τη Μολδαβία», είπε ο Κέλογκ, προσθέτοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ εναπόκειται στον Τραμπ.

Ο Κέλογκ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ ήταν παρόλα αυτά «απογοητευμένος» με τη Ρωσία επειδή είχε δει «ένα επίπεδο παράλογης συμπεριφοράς» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επέπληξε τη Ρωσία για την επίθεση σε ουκρανικές πόλεις και είπε ότι ζήτησε από την Ουκρανία «να εμφανιστεί στις συνομιλίες».

Μια συντηρητική εκτίμηση των νεκρών και τραυματιών στον πόλεμο της Ουκρανίας - και από τις δύο πλευρές συνολικά - ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια, είπε ο Κέλογκ.

Ο κ. Πετρέους περιέγραψε τις απώλειες της Ρωσίας ως «αδιανόητες».

Σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρώσοι θεωρείται ότι υπήρξαν θύματα στο πεδίο της μάχης, συμπεριλαμβανομένων 500.000 είτε νεκρών είτε ακατάλληλων για την πρώτη γραμμή.

Η Ρωσία πιστεύεται ότι καθυστερεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ώστε να μπορέσει στο μεταξύ να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης αρνηθεί επανειλημμένες ουκρανικές προτάσεις για 30ήμερη εκεχειρία, επιμένοντας ότι οι διαφωνίες του πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν σταματήσουν οι μάχες.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει τον τόνο του απέναντι στον Πούτιν, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του ως «θεότρελη», οι ΗΠΑ δεν τον έχουν αναγκάσει ακόμα να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.