Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία στηρίζουν ένταξη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Οι σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες της Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν, ως προς την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία, δήλωσαν οι ηγέτες της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Λιθουανίας μετά τη σύνοδο κορυφής των λεγόμενων Β9 και των σκανδιναβικών χωρών.

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ διακήρυξαν την υποστήριξη τους στη «μη αναστρέψιμη πορεία» της Ουκρανίας προς την ένταξη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει έκτοτε ότι η υποστήριξη εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ της υποψηφιότητας της Ουκρανίας ήταν αιτία του πολέμου και ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος.

Οι όροι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνουν την απαίτηση, οι δυτικοί ηγέτες να δεσμευτούν γραπτώς ότι θα σταματήσουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και ότι θα άρουν ένα μεγάλος μέρος των κυρώσεων που έχουν επιβάλει στην Ρωσία, είχε μεταδώσει το πρακτορείο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Πολωνία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, μετά την συνάντηση με τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών, των χωρών της Βαλτικής και της Κεντρική Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, ανακοίνωσαν ότι η ομάδα τους παραμένει προσηλωμένη στην πορεία προς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ζήτησε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων κυρώσεων.

«Παραμένουμε σταθεροί στη συμμαχική απόφαση και δέσμευση σχετικά με τη μη αναστρέψιμη πορεία της Ουκρανίας προς την πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να επιλέξει τις δικές της ρυθμίσεις ασφαλείας και να αποφασίσει για το μέλλον της, απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις», ανέφεραν σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων στη συνάντηση.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη αργότερα αυτό το μήνα, συμμετείχαν η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

