Αύξηση κατά 400% των αεροπορικών και αντιπυραυλικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, αναμένεται να ζητήσει σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στην ομιλία του στο Λονδίνο.

«Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός στην κοινή μας άμυνα (…). Είναι γεγονός ότι ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί, ακόμη και με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία», αναμένεται να πει ο Ρούτε στη διάρκεια συνεδρίου του Chatham House, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Για να διατηρήσει μια αξιόπιστη αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα «το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη μια αύξηση 400% στην αεροπορική και αντιπυραυλική του άμυνα», θα προσθέσει ο γενικός γραμματέας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη στις 24 και 25 Ιουνίου.

«Βλέπουμε στην Ουκρανία πώς η Ρωσία σπέρνει τον τρόμο από τον ουρανό, οπότε θα ενισχύσουμε την ασπίδα που προστατεύει τον εναέριο χώρο μας», πρόκειται να υπογραμμίσει ο Ρούτε, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η έκκληση αυτή του Ρούτε γίνεται σε μια περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ και τον Καναδά να δεσμευθούν ότι θα αφιερώσουν τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους στις αμυντικές δαπάνες, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον δεν θα εγγυάται πλέον την ασφάλειά τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επεσήμανε την Πέμπτη από τις Βρυξέλλες ότι οι σύμμαχοι είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον στόχο αυτό, η οποία θα μπορούσε να επισημοποιηθεί στη σύνοδο της Χάγης.

Ο Μαρκ Ρούτε προτείνει στους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ «ένα συνολικό επενδυτικό σχέδιο που θα ανέρχεται στο 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές επενδύσεις».

Παράλληλα σήμερα πρόκειται να δηλώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών του ΝΑΤΟ «έχουν ανάγκη επιπλέον χιλιάδες τεθωρακισμένα και άρματα μάχης, επιπλέον εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού».

Από την άλλη πλευρά ο Ρούτε θα χαιρετίσει τη νέα αμυντική στρατηγική της Βρετανίας, η οποία παρουσιάστηκε πριν μία εβδομάδα και η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «θα ενισχύσει την κοινή άμυνα του ΝΑΤΟ».

