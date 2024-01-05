Ιταλία: Υπό πίεση τα νοσοκομεία εξαιτίας της αύξησης των περιστατικών γρίπης και πνευμονίας

Υπό πίεση βρίσκονται τα επείγοντα περιστατικά και οι θάλαμοι των ιταλικών νοσοκομείων εξαιτίας της αύξησης των περιστατικών γρίπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, καταγράφεται μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού. Συνεχίζουν να αυξάνονται όμως οι διαγνώσεις γρίπης με επιπλοκές του αναπνευστικού συστήματος και με περιστατικά πνευμονίας, όχι μόνον σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας.

Την τελευταία εβδομάδα τα περιστατικά covid 19 μειώθηκαν κατά 16%, αλλά σύμφωνα με πολλούς καθηγητές ιολογίας, η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στον μικρότερο αριθμό τεστ που πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες των γιορτών. Κάτι που σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορούσε να καταγραφεί νέα άνοδος.

Όσο για τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με συμπτώματα γρίπης και επιπλοκές αποτελείται από ηλικιωμένους και πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες. Από την Μιλάνο μέχρι την Ρώμη και την Νάπολη, η αναμονή για να μπορέσουν να δούν γιατρό αρκετές φορές ξεπερνά και τις τέσσερις ώρες.

Ο Ματέο Μπασέτι, αρχίατρος λοιμωδών νόσων του νοσοκομείου Σαν Μαρτίνο της Γένοβας, τόνισε ότι «είναι η χειρότερη εποχική γρίπη των τελευταίων 20 ετών, σε ό,τι αφορά το ρυθμό μετάδοσής της». «Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τους Ιταλούς, αλλά πολλοί προτίμησαν να κάνουν τον κουφό», πρόσθεσε ο Μπασέτι, με ευθεία αναφορά σε όσους δεν θέλησαν να εμβολιαστούν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από ένα εκατομμύριο Ιταλοί έχει μολυνθεί με γρίπη, αν και ακόμη δεν έχει καταγραφεί η κορύφωση των κρουσμάτων που αναμένεται πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

