Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 11 drones που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στις περιφέρειες Κουρσκ, Βαρόνεζ, Μπιέλγκοροντ και Ραστόφ, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Οι ουκρανικές συνέχισαν να έχουν στο στόχαστρο ειδικά την περιφέρεια Κουρσκ, όπου καταστράφηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης, κατά το υπουργείο. Χθες Τρίτη, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο πως αποπειράθηκε εισβολή στην περιφέρεια αυτή χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τεθωρακισμένα.

Το υπουργείο ανέφερε χθες πως έστειλε εφεδρείες για να βοηθήσουν να απωθηθούν εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιωτικοί με άρματα μάχης. Η εισβολή μοιάζει να είναι από τα μεγαλύτερα ουκρανικά εγχειρήματα του είδους από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από σχεδόν δυόμισι χρόνια.

Η κατάσταση είναι «ελέγξιμη», διαβεβαίωσε πάντως ο Αλεξέι Σμίρνοφ, υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Κουρσκ (νοτιοδυτικά), μέσω Telegram.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν τεθεί σε κατάσταση «συναγερμού», ανέφερε σήμερα, καλώντας τους πολίτες να κάνουν αιμοδοσία καθώς χρειάζεται αναπλήρωση των διαθεσίμων αποθεμάτων.

Στην περιφέρεια κηρύχθηκαν πάνω από δέκα συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες 24 ώρες, δείχνουν οι αναρτήσεις του κ. Σμίρνοφ στην πλατφόρμα. Σήμερα το πρωί πάντως δεν υπάρχουν πληροφορίες πως συνεχίζονται οι χερσαίες μάχες.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δυο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου που έγινε στόχος drone, και άλλοι τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά, στις εχθροπραξίες από χθες, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει επίσημα, αν και υπάρχουν τεκμήρια πως οι ένοπλες δυνάμεις της έδρασαν στην περιοχή.

Στην Κουρσκ βρίσκεται πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, που σύμφωνα με τον κ. Σμίρνοφ λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η προσοχή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων το τελευταίο διάστημα πάντως είναι στραμμένη περισσότερο στην απώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στο ανατολικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της. Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας, που έχουν σημειώσει εδαφικά κέρδη τους τελευταίους χονδρικά έξι μήνες, κατέχουν περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

