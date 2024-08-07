Ξεκίνησε δυναμικά ο Τιμ Γουόλς: Οπισθοδρομικός ο Τραμπ, σπέρνει το χάος και τον διχασμό

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της υποψηφιότητάς του ως αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις, ο Δημοκρατικός Τιμ Γουόλς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο οπισθοδρομική μορφή που «σπέρνει το χάος και τον διχασμό».

«Δεν έχει ιδέα τι είναι να υπηρετείς το έθνος. Δεν έχει χρόνο γι’ αυτό, είναι πολύ απασχολημένος με το να εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον» είπε ο Γουόλς κατά την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση μαζί με την Χάρις στη Φιλαδέλφεια.

Ο κυβερνήτης στη Μινεσότα, αν και οικεία μορφή στο «Midwest», στις μεσοδυτικές πολιτείες, δεν ήταν ως τώρα ιδιαίτερα γνωστός εκτός της πολιτείας και της περιοχής του. Ο πρώην καθηγητής σε δημόσιο σχολείο και προπονητής του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, επαρχιώτης, λάτρης του κυνηγιού, επιδίωξε να δώσει την εικόνα πολιτικού που μιλάει ανυπόκριτα στην πρώτη του εμφάνιση αφού εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο.

«Αν δοθεί στον Τραμπ η ευκαιρία να επιστρέψει, θα ξαναρχίσει από εκεί όπου σταμάτησε πριν από τέσσερα χρόνια. Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πολύ, πολύ πιο σοβαρά» ανέφερε, κατηγορώντας τον μεγιστάνα πως βάλθηκε να «μειώσει τις ελευθερίες μας» και να «βοηθήσει τους πλουσιότερους».

«Μην απατάσθε: τα βίαια εγκλήματα αυξήθηκαν επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό χωρίς να λογαριάζουμε τα εγκλήματα που διέπραξε εκείνος» είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια και ηχηρές επιδοκιμασίες από το πλήθος.

Αντίθετα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα του ρεπουμπλικάνου, η Κάμαλα Χάρις μπορεί να «ξαναφέρει τη χαρά» στις ΗΠΑ, είπε ακόμα ο Γουόλς.

Ενώ απομένουν λιγότεροι από τρεις μήνες ως τις εκλογές, το δίδυμο Χάρις - Γουόλς θα ήθελε να αποδειχθεί ψηφοδέλτιο που το ένα του όνομα συμπληρώνει το άλλο, και μαζί θα σαγηνεύσει εξαιρετικά ευρεία μερίδα του εκλογικού σώματος. Εκείνη, πρώην εισαγγελέας, επιδιώκει να γίνει η πρώτη γυναίκα -και δη η πρώτη μαύρη γυναίκα-, που θα εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εκείνος, πρώην γερουσιαστής, φέρνει στο τραπέζι την επαφή με την εργατική τάξη.

Η Χάρις, που δεν είχε στη διάθεσή της παρά δυο εβδομάδες για να επιλέξει τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της, μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, παρουσίασε τον δυνητικό επόμενο αντιπρόεδρο ως «αγωνιστή υπέρ των μεσαίων τάξεων» και «πατριώτη».

Πρόβαλε ιδίως την άλλοτε θητεία του ως θαυμάσιου παιδαγωγού και τον αποκάλεσε «κόουτς Γουόλς».

Πρώην στρατιωτικός της Εθνοφρουράς, πολιτικός με ασυνήθιστη διαδρομή, ο κυβερνήτης θεωρείται μάλλον μετριοπαθής. Χωρίς πάντως αυτό να τον εμποδίσει να λάβει μέτρα θεωρούμενα ως προοδευτικά, όπως η αποποινικοποίηση της χρήσης μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η ενίσχυση των ελέγχων για την αγορά όπλων.

Με το που ανακοινώθηκε το όνομά του, η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαρακτηρίσει τον Τιμ Ουόλζ «επικίνδυνο αριστεριστή εξτρεμιστή».

«Ο απολογισμός του Τιμ Γουόλς είναι ανέκδοτο» υπερθεμάτισε ο Τζ. Ντ. Βανς, ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος αντιπρόεδρος, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του σε συγκέντρωση που έγινε επίσης στη Φιλαδέλφεια.

Ο γερουσιαστής του Οχάιο αναμένεται να ακολουθήσει το δίδυμο Χάρις - Γουόλς αυτή την εβδομάδα στην περιοδεία του σε πολιτείες κλειδιά, ικανές να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Η Πενσιλβάνια ήταν η πρώτη και οι ηχηρές, ενθουσιώδεις επευφημίες υποστηρικτών των Δημοκρατικών έδειξαν πόσο άλλαξε η κούρσα για τον Λευκό Οίκο αφότου ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε πως αποχωρεί, εν μέσω των ανησυχιών για την ηλικία του.

Η Κάμαλα Χάρις διαβεβαίωσε το πλήθος πως «είμαστε αουτσάιντερ σ’ αυτή την κούρσα, αλλά έχουμε ορμή».

Αφού έγινε υποψήφια, η αντιπρόεδρος σχεδόν εκμηδένισε τη διαφορά του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν στις προθέσεις ψήφου. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται υπέρ της εκστρατείας της απογειώθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού στα μέσα Ιουλίου σώθηκε παρά τρίχα από απόπειρα δολοφονίας του και κατόπιν αποδέχθηκε το χρίσμα του ενωμένου όσο ποτέ κόμματός του στο συνέδριό του στο Μιλγουόκι, καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα.

Πολλαπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον της Χάρις, πάνω απ’ όλα για το ζήτημα της μετανάστευσης· την κατηγόρησε πως «έγινε» μαύρη εξαιτίας πολιτικού υπολογισμού.

Από τη δική της πλευρά, ενόψει εθνικού συνεδρίου των Δημοκρατικών, όπου θα λάβει τυπικά το χρίσμα της παράταξης, στα μέσα του Αυγούστου στο Σικάγο, η Χάρις δίνει έμφαση στην υπεράσπιση «θεμελιωδών ελευθεριών», ιδίως του δικαιώματος στην άμβλωση.

«Η εκστρατεία μας δεν είναι μόνο μάχη εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ (...) είναι μάχη για το μέλλον», είπε χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

