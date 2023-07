Ρωσικό στρατιωτικό MIG-31 συνετρίβη στη χερσόνησο Καμτσάτκα

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναχαίτισης τύπου MIG-31 συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στον ενάεριο χώρο πάνω από την χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Απω Ανατολή, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο ανακοίνωση του Ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού.

Russian MIG-31 military interceptor plane crashes while on training flight over the Kamchatka peninsula in Russia’s Far East – RIA pic.twitter.com/mLeOw3xKCc