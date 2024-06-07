Ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ, ο οποίος κατηγορείται από τις ρωσικές αρχές ότι παραβίασε τον ρωσικό νόμο περί "ξένων πρακτόρων" καθώς δεν είχε δηλώσει, όπως προβλέπει η ρωσική νομοθεσία, την ιδιότητά του και ότι συνέλεγε πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, δήλωσε ένοχος σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της Μόσχας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το δικαστήριο αποφάσιε την προφυλάκιση του Βινατιέ μέχρι τις 5 Αυγούστου.

Χθες η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ζήτησε να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση ο Γάλλος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη στη Μόσχα.

🇷🇺 #Russia 🇫🇷🇷🇺French citizen Laurent Vinatier pleaded guilty to violating the rules of the work of a foreign agent and collecting data on the military activities of the Russian Federation pic.twitter.com/gbYCtHruQ0 — GrafNeun (@grafneun_) June 7, 2024

Ο Γάλλος υπήκοος κρίθηκε ύποπτος ότι συνέλεξε παράνομα πληροφορίες για δραστηριότητες του ρωσικού στρατού, όμως επισήμως κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιεί για την καταστολή των επικριτών της.

Συγκεκριμένα, η Ανακριτική Επιτροπή υποστήριξε ότι ο Βινατιέ επί πολλά χρόνια «συγκέντρωνε σκοπίμως πληροφορίες για τις στρατιωτικές και στρατιωτεχνικές δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας», οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν την ασφάλεια του κράτους.

Η συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς να έχει εγγραφεί ως ξένος πράκτορας επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, καθένας είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης και να εγγραφεί ως ξένος πράκτορας αν εμπλέκεται σε πολιτικές δραστηριότητες ή/και συλλέγει στρατιωτικές πληροφορίες και ταυτόχρονα λαμβάνει οικονομική ή άλλη βοήθεια από το εξωτερικό.

Ο 47χρονος εργάζεται σε ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου (HD) και ασχολείται με τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.

Χθες βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επεσήμανε χθες βράδυ στη γαλλική τηλεόραση ότι “σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάποιος που εργαζόταν για τη Γαλλία”. Εργαζόταν για μια ελβετική ΜΚΟ “που ασχολείται με τη διπλωματία”, είχε προσθέσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

