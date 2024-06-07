Η Ουκρανία και η Μολδαβία πληρούν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Επιβεβαιώνουμε ότι από την πλευρά της Επιτροπής θεωρούμε ότι όλα τα βήματα έχουν τηρηθεί από τις δύο χώρες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής για τη διεύρυνση, Άνα Πισονέρο.

"Η απόφαση βρίσκεται τώρα στα χέρια των κρατών μελών καθώς εναπόκειται σε αυτά να υιοθετήσουν το διαπραγματευτικό πλαίσιο", είπε. «Μόλις γίνει αυτό το βήμα, είναι προνόμιο της Προεδρίας της ΕΕ να συγκαλέσει μια διακυβερνητική διάσκεψη για να σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Τώρα αναμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας να κάνουν το επόμενο βήμα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη αυτόν τον μήνα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Καθημερινά, ο ουκρανικός λαός αγωνίζεται για το δικαίωμα να είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας στον πόλεμο κατά του Ρώσου κατακτητή».

Η αξιολόγηση της Επιτροπής θα συζητηθεί τώρα από εμπειρογνώμονες σε ομάδες εργασίας και στη συνέχεια από πρεσβευτές των κυβερνήσεων της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα. Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν, υιοθετώντας το λεγόμενο πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Σκεπτική η Ουγγαρία

Το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου, προβαίνει σε ρυθμίσεις για διακυβερνητικές διασκέψεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, εάν υπάρξει ομόφωνη υποστήριξη.

Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι βέβαιη καθώς η Ουγγαρία, η οποία διατηρεί δεσμούς με τη Ρωσία και έχει επικρίνει την προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας, έχει αμφιβολίες σχετικά με την εκτίμηση της Κομισιόν ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη και θέλει να δει μερικά ακόμη στοιχεία να προστεθούν στα διαπραγματευτικά πλαίσια, δήλωσαν διπλωμάτες.

Το Βέλγιο και η Επιτροπή επιθυμούν να επιτύχουν συμφωνία τον Ιούνιο, προτού η Ουγγαρία αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία την 1η Ιουλίου και για έξι μήνες, επειδή οι διπλωμάτες της ΕΕ αναμένουν ότι η Βουδαπέστη θα θέσει όλη τη διαδικασία σε αναστολή μέχρι το 2025.

Το Κίεβο υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ τις εβδομάδες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και του χορηγήθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας τέσσερις μήνες αργότερα.

Παρά τον αντίκτυπο του πολέμου, ο οποίος έχει καταστρέψει την οικονομία και ανάγκασε εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά πρώτης γραμμής, η ουκρανική κυβέρνηση εφαρμόζει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ΕΕ.

Οι αλλαγές κυμαίνονται από μέτρα κατά της διαφθοράς έως κανονισμούς για τη δημόσια διοίκηση και την ασφάλεια των τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

