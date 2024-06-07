Μεσανατολικό: Είναι αναπόφευκτος ένας γενικευμένος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ;

Οι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν εντείνει τις προειδοποιήσεις τους εναντίον του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ και η βία μεταξύ των δύο πλευρών έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού πολέμου παραμένει περιορισμένος, σύμφωνα με αναλυτές.

Πραγματική κλιμάκωση;

Η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι άνοιξε στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, ένα «μέτωπο υποστήριξης» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, με το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου.

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η φιλοϊρανική οργάνωση χρησιμοποίησε εντατικά επιθετικά drones εναντίον θέσεων του Ισραήλ, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές. Χθες το βράδυ, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας εναντίον ισραηλινών αεροσκαφών.

«Υπάρχει μια πραγματική κλιμάκωση τις τελευταίες εβδομάδες, με πολύ περισσότερες εκτοξεύσεις ρουκετών», σημειώνει ο Μάκιλ Χόροβιτς, γεωπολιτικός αναλυτής της Le Beck, μιας εταιρείας συμβούλων με έδρα τη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός των ρουκετών που εκτοξεύτηκαν στο βόρειο Ισραήλ τριπλασιάστηκε τον Μάιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

«Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί επίσης νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα, κυρίως drones "καμικάζι", ενώ επεκτείνει την περιοχή δραστηριότητάς της», πρόσθεσε.

Αλλά το λιβανέζικο κίνημα προσέχει να μην πλήττει βαθιά στην ισραηλινή επικράτεια και ο ηγέτης του, ο Χασάν Νασράλα, έχει προειδοποιήσει ότι η οργάνωση έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής μόνο ένα μέρος του ισχυρού οπλοστασίου της.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει εντείνει τα πλήγματά του εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και τις επιδρομές του εναντίον θέσεων μακριά από τα σύνορα, στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) όπου το λιβανέζιο σιιτικό κίνημα έχει δίκτυο βάσεων και σηράγγων.

Οκτώ μήνες βίας στην περιοχή έχουν αφήσει τουλάχιστον 455 νεκρούς στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 90 αμάχων και σχεδόν 300 μαχητών της Χεζμπολάχ, περισσότερους από όσους που έχασε το λιβανέζικο κίνημα κατά τον τελευταίο του πόλεμο με το Ισραήλ το 2006.

Από την πλευρά του Ισραήλ, τουλάχιστον 15 στρατιώτες και 11 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Πραγματικές απειλές;

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αυξάνουν τις πολεμοχαρείς δηλώσεις τους. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο για μια πολύ έντονη επιχείρηση» στα βόρεια σύνορά του.

Ο ακροδεξιός υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να εισβάλει στον Λίβανο και να εκτοπίσει «εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους» από τη μεθόριο.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί, από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο να προχωρήσει σε επίθεση στο βορρά».

Ο νούμερο δύο της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ωστόσο ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι στόχος είναι «να μην εξαπλωθούν οι μάχες». «Δεν θέλουμε ολοκληρωτικό πόλεμο», αλλά «αν μας επιβληθεί, είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε χθες, Πέμπτη, παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών, εκφράζοντας ανησυχίες για τον κίνδυνο «ευρύτερης σύγκρουσης με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

Προετοιμασίες για πόλεμο ή για διαπραγματεύσεις;

Ο Μάικλη Γιανγκ, αναλυτής στο Carnegie Middle East Center, εκτιμά ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ διενεργούν μια «ελεγχόμενη κλιμάκωση».

«Αυτή δεν είναι τόσο προετοιμασίες για πόλεμο», και «αν και αυτός παραμένει μια πραγματική πιθανότητα, μάλλον υπάρχουν προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Γιανγκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές προσδοκούν τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, «και επομένως πρέπει να βρεθεί λύση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Για τον Χόροβιτς, «οι εντάσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ παίζουν ρόλο σε δηλώσεις των Ισραηλινών ηγετών», σημειώνοντας ότι δεν πρέπει κανείς να ξεχνά τις «δημόσιες πιέσεις» λόγω των χιλιάδων Ισραηλινών που έχουν εκτοπιστεί από το βόρειο Ισραήλ.

«Παρά τις πολεμοχαρείς δηλώσεις, πιστεύω ότι ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι ένας πόλεμος με τη Χεζμπολάχ θα είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο στοίχημα», επισήμανε ο Χόροβιτς.

Τον Ιούλιο του 2006, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ άφησε σχεδόν 1.400 νεκρούς σε 34 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων 1.200 από την πλευρά του Λιβάνου, στην πλειοψηφία τους άμαχοι.

Στη συνέχεια, η Χεζμπολάχ έπληξε βαθιά την ισραηλινή επικράτεια, προτού η κατάπαυση του πυρός που συνήφθη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών καθιερώσει μια εύθραυστη ειρήνη.

Ήδη το 1982, ο ισραηλινός στρατός είχε εισβάλει στον Λίβανο και πολιόρκησε τη Βηρυτό, για να εκτοπίσει την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Γιάσερ Αραφάτ.

Αλλά η αποχώρηση των φενταγίν, των Παλαιστινίων μαχητών, γέννησε έναν ακόμη πιο τρομερό αντίπαλο για το Ισραήλ, τη Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

