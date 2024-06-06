Ρώσοι ανακριτές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν έναν Γάλλο πολίτη ως ύποπτο για συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ρωσικού στρατού.

Η Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με σοβαρά αδικήματα, ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον του Γάλλου πολίτη, του οποίου δεν αποκάλυψε το όνομα, για παραβίαση της νομοθεσίας περί «ξένων πρακτόρων».

Αναφέρει ότι ο συλληφθείς παραβίασε ένα τμήμα του νόμου που τιμωρεί εκείνους που δεν έχουν δηλωθεί ως «ξένοι πράκτορες» και εμπλέκονται στην «στοχευμένη συλλογή πληροφοριών στον τομέα των στρατιωτικών (και) στρατιωτικο-τεχνολογικών δραστηριοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας»

«Παρόμοιες πληροφορίες, εάν αποκτηθούν από ξένες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά της ασφάλειας του κράτους» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ανακριτική Επιτροπή.

Στην ανακοίνωσή της προστίθεται ότι ο άνδρας επισκεπτόταν τη Ρωσία για αρκετά χρόνια και συναντούσε Ρώσους πολίτες.

Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι δεν έκανε άμεσα κανένα σχόλιο.

Ένα σύντομο βιντεοκλίπ που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανακριτική Επιτροπή δείχνει έναν άνδρα που φοράει τζιν παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι να συλλαμβάνεται σ’ ένα εστιατόριο από αξιωματικούς της ασφάλειας που φορούσαν μπαλακλάβες, να οδηγείται σ’ ένα βανάκι και εν συνεχεία να περπατάει εντός ενός κτιρίου. Το πρόσωπο του υπόπτου φαίνεται θολό.

Το Reuters μπόρεσε να αναγνωρίσει το εστιατόριο που εμφανίζεται στο βιντεοκλιπ ως ένα καφέ που ονομάζεται Akademia στο κέντρο της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

