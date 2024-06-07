Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, επομένως δικαιούται να επιτίθεται σε στόχους σε ρωσικό έδαφος, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον σε στρατιωτική βάση κοντά στη Στοκχόλμη.

«Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να χτυπηθούν νόμιμοι, στρατιωτικοί στόχοι στο έδαφος του επιτιθέμενου μέρους, στην προκειμένη περίπτωση, της Ρωσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζουν "καμία άμεση στρατιωτική απειλή" από τη Ρωσία, επανέλαβε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

"Όσο δεν αφήνουμε χώρο σε παρανοήσεις ή εσφαλμένες εκτιμήσεις στη Μόσχα ή σε άλλες πρωτεύουσες χωρών που μπορούν δυνητικά να μας επιτεθούν, δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ", είπε ο Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Στοκχόλμη με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Great to visit #Sweden for the 1st time since they joined #NATO. @SwedishPM Ulf Kristersson & I celebrated National Day, met the armed forces, and prepared the #NATOSummit. I thanked him for 🇸🇪’s support to #Ukraine, and his announcement that Sweden will join NATO air policing. pic.twitter.com/VBnawXGhVz — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 7, 2024

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα η Ρωσία να δοκιμάζει τη δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ένα από τα μέλη του σε περίπτωση επίθεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε: "Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ".

"Κατά συνέπεια, δεν πιστεύουμε πως το άρθρο 5 θα τεθεί σε δοκιμασία", πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ που επισκέπτεται τη Σουηδία.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε πρόσφατα την Ατλαντική συμμαχία ότι ξεκινάει "έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης" μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτρέψουν στο Κίεβο να επιτεθεί σε στόχους στη Ρωσία προκειμένου να υπερασπιστεί την ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

Από την πλευρά της, η Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ την παραχώρηση μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 στο Κίεβο, με τη Ρωσία να εκτιμά πως η Γαλλία είναι "έτοιμη να συμμετάσχει απευθείας στη σύγκρουση".

Ο Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε από την πλευρά του πως τα σουηδικά μαχητικά θα συμμετάσχουν στην αεροπορική επιτήρηση της Συμμαχίας, κυρίως με αεροσκάφη Grippen, στη Βαλτική θάλασσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που επισκέπτεται τη Γαλλία, ζήτησε από την πλευρά του εκ νέου από τους συμμάχους του στη Δύση να "κάνουν περισσότερα" προκειμένου να βοηθήσουν το Κίεβο απέναντι στη ρωσική επίθεση.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.