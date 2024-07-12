Ρωσία: Πρόκληση η ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς

Πύραυλοι που παρέχονται από το ΝΑΤΟ χρησιμοποιούνται ήδη για χτυπήματα στη Ρωσία, αλλά τα σχέδια για ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω την κατάσταση οδηγώντας τη σε επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στην είδηση ότι οι ΗΠΑ θα τοποθετήσουν τέτοιου τύπου πυραύλους στη Γερμανία.

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτοί οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται ήδη για επιθέσεις στις περιοχές μας», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία. «Όσον αφορά τους πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς, πρόκειται για καθαρή πρόκληση και για έναν νέο, πολύ επικίνδυνο γύρο κλιμάκωσης», τόνισε.

"Παρακολουθούσαμε στενά όλες τις δηλώσεις και τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και φυσικά, αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο", είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, σχολιάζοντας τις εκκλήσεις του Κιέβου προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να άρει τους περιορισμούς για χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.



"Μπορούμε να δούμε τη ρητορική από το Λονδίνο και κάποιες άλλες πρωτεύουσες που δεν βλέπουν ήδη περιορισμούς σχετικά με αυτό. Και μπορούμε να δούμε χώρες που προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία λέγοντας ότι αντιτίθενται στη χαλάρωση της χρήσης αυτών των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς", σημείωσε ο Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι νέους συμβατικούς πυραυλούς, και πυραύλους Cruise, πρόκειται να εγκαταστήσουν επί γερμανικού εδάφους οι ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στις δυνατότητες αποτροπής της Ρωσίας , αποφάσισαν οι δύο ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι. Η αμερικανική και η γερμανική πλευρά, με κοινό ανακοινωθέν από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζουν ότι αρχικά θα πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση, ο στόχος ωστόσο είναι οι πυραυλικοί μελλοντικοί να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γερμανία.

Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, στο μέλλον θα μεταφερθούν στη Γερμανία και τα υπερηχητικά όπλα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. «Η άσκηση με αυτές τις προηγούμενες δυνατότητες θα καταδείξει την αφοσίωση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ και τη συμβολή τους στην ολοκληρωμένη αποτροπή στην Ευρώπη», αναφέρουν οι δύο χώρες. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτές οι δυνατότητες χρήσης οπλικά συστήματα που καλύπτουν εμβέλειες α πό 240 έως 460 χλμ, αλλά ακόμα και εμβέλειες από 1300 έως 2500 για τους πυραύλους τύπου Tomahawk.

Πηγή: skai.gr

