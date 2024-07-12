O επικεφαλής του Εγκληματολογικού της Αστυνομίας της Κολωνίας ακούστηκε ασυνήθιστα δραματικός στις αρχές της εβδομάδας στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους του Τύπου. Όπως τόνισε ο Μίκαελ Έσσερ, αν και έως τώρα έχει δει πολλά στην καριέρα του, η κορύφωση της βίας στον πόλεμο μεταξύ των ναρκοσυμμοριών στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εξελίσσεται με απίστευτη ένταση και κυρίως αγριότητα, χωρίς κανέναν υπολογισμό κόστους. Εξέφρασε μάλιστα τον φόβο ότι στον πόλεμο αυτόν, που μαίνεται εδώ και εβδομάδες στην περιοχή, δεν είναι απίθανο να υπάρξουν τελικά και θύματα ανάμεσα στον «άμαχο πληθυσμό», κάτι που έχει αποφευχθεί τώρα απλώς από τύχη.

Απειλή για τη Δημοκρατία

Μετά από τρεις βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και μια απόπειρα δολοφονίας η εκτίμηση αυτή δεν είναι καθόλου εξωπραγματική. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων έφτασε να κάνει λόγο για «δράσεις της ολλανδικής μαφίας που ουσιαστικά απειλούν τα θεμέλια της Δημοκρατίας». Η δράση τους στη χώρα τους επιβεβαιώνει ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη αξία στην ανθρώπινη ζωή, λειτουργούν δηλαδή χωρίς όρια. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της Κολωνίας πρόκειται για μια διαμάχη που θυμίζει λίγο αστυνομική ταινία. Το καρτέλ των ναρκωτικών από την Ολλανδία έχει εξάγει πλέον τις δραστηριότητές του και στη γειτονική Γερμανία. Στην προκειμένη περίπτωση μια από τις οργανώσεις φέρεται να προσπαθεί να τιμωρήσει τους αντιπάλους της για κλοπή ναρκωτικών ουσιών, η αξία των οποίων ξεπερνά το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

Έρευνες και συλλήψεις

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε έξι συλλήψεις και έχουν κατάσχει χρήματα και κινητά από φερόμενα μέλη των συμμοριών, αλλά ο φόβος είναι ότι αυτό το σπιράλ χτυπημάτων εκδίκησης και αντεκδίκησης μόλις έχει ξεκινήσει, και το μέγεθος του οργανωμένου δικτύου εγκλήματος ξεπερνά ακόμα και τη φαντασία όσων γνωρίζουν τον χώρο εκ των έσω.



Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα η οργάνωση «Mocro» έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είτε για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και μαριχουάνας στη Γερμανία είτε ως διακομιστικό κέντρο για τη μεταφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη των «εμπορευμάτων», που φτάνουν στα λιμάνια της Ολλανδίας από τη Λατινική Αμερική. Η οργάνωση απειλείται από «ανταγωνιστές» και δείχνει αποφασισμένη να μην αφήσει κανέναν να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της.

Στο στόχαστρο και ο Τύπος

Ο όρος «Mocro-Mafia» έχει να κάνει με την καταγωγή από το Μαρόκο των ιδρυτικών στελεχών της οργάνωσης, αλλά στο μεταξύ τα μέλη της είναι τόσα πολλά, που δεν υπάρχει κάποιος εθνικός περιορισμός για την ένταξή τους. Η οργάνωση θεωρείται υπεύθυνη και για επιθέσεις ενάντια στον Τύπο, όπως η δολοφονία του ερευνητή δημοσιογράφου Πέτερ ντε Φρις το 2021, που της «χάρισε» παγκόσμια φήμη.



Οι τρεις βομβιστικές επιθέσεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα στις πόλεις της Κολωνίας, του Ντούισμπουργκ και του Ενγκελσκίρχεν. Ενας άλλος εκρηκτικός μηχανισμός στο Ζόλινγκεν δεν εξερράγη. Εντύπωση προκάλεσε και η δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα ενός βίντεο με τον βασανισμό ενός ζευγαριού από τον Λίβανο, που απήχθησαν στο Μπόχουμ και μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι στην Κολωνία. Προφανής στόχος ο παραδειγματισμός, αν και αυτά τα βίντεο φαίνεται ότι βοήθησαν σημαντικά την αστυνομία στις έρευνές της. Ειδικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, την ώρα που ολόκληρη η χώρα ήταν απασχολημένη με τον αγώνα των εθνικών ομάδων Γερμανίας και Ισπανίας.

Φταίει ο νέος νόμος;

Πολλοί συντηρητικοί θεωρούν ότι η αιτία για την εισβολή των Ολλανδών εγκληματιών στη χώρα και η ένταση της βίας του χώρου έχει να κάνει με την πρόσφατη φιλελευθεροποίηση από τη γερμανική κυβέρνηση του νόμου για τη χρήση κάνναβης. Ήταν κάτι που μάλλον υπονόησαν χωρίς να το κατονομάσουν έτσι ανοικτά και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας. Τα συνδικάτα τους είχαν ταχθεί κατά της νομοθεσίας της κυβέρνησης «σηματοδότη», ενώ αντιρρήσεις είχαν εκφράσει και τοπικοί πολιτικοί, όπως για παράδειγμα ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, φέρνοντας ακριβώς ως αντιπαράδειγμα την περίπτωση της Ολλανδίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.