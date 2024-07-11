Γερμανία: Αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα εγκατασταθούν στο Βισμπάντεν

Νέους συμβατικούς πυραυλούς, και πυραύλους Cruise, πρόκειται να εγκαταστήσουν επί γερμανικού εδάφους οι ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στις δυνατότητες αποτροπής της Ρωσίας , αποφάσισαν οι δύο ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι. Η αμερικανική και η γερμανική πλευρά, με κοινό ανακοινωθέν από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζουν ότι αρχικά θα πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση, ο στόχος ωστόσο είναι οι πυραυλικοί μελλοντικοί να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γερμανία.

Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, στο μέλλον θα μεταφερθούν στη Γερμανία και τα υπερηχητικά όπλα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. «Η άσκηση με αυτές τις προηγούμενες δυνατότητες θα καταδείξει την αφοσίωση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ και τη συμβολή τους στην ολοκληρωμένη αποτροπή στην Ευρώπη», αναφέρουν οι δύο χώρες. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτές οι δυνατότητες χρήσης οπλικά συστήματα που καλύπτουν εμβέλειες α πό 240 έως 460 χλμ, αλλά ακόμα και εμβέλειες από 1300 έως 2500 για τους πυραύλους τύπου Tomahawk.

Τα νέα οπλικά συστήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της «Multi-Domain Task Force», μιας αμερικανικής στρατιωτικής μονάδας που είναι από το 2021 υπό διαμόρφωση στο Βισμπάντεν και η οποία περιλαμβάνει δυνάμεις πυροβολικού, αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και ειδικούς στην αντιμετώπιση κυβερνητικών θέσεων.

Από τη βάση στο Βισμπάντεν που συντονίζεται στο εξής και η προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και η εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα μάλιστα με το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου dpa, τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν την έναρξη λειτουργίας του στρατηγείου την Παρασκευή. Το σχετικό ανακοινωθέν της Συνόδου αναφέρει ότι «στόχος είναι να τεθεί σε πιο μόνιμη βάση η υποστήριξη της ασφαλείας της Ουκρανίας και με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί μια βελτιωμένη, προβλέψιμη και συνεκτική υποστήριξη», ενώ τονίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί και ο μετασχηματισμός των ουκρανικών δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας και θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω διασύνδεση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ.

Μέχρι στιγμής την ευθύνη για τον συντονισμό της αποστολής στην Ουκρανία και της εκπαίδευσης των στρατιωτών είχαν οι ΗΠΑ, οι οποίες για τον σκοπό αυτό είχαν εμφανιστεί στα τέλη του 2022 στο αρχηγείο των αμερικανικών δυνάμεων στο Βισμπάντεν μονάδα 300 στρατιωτών, υπό την ονομασία «Security Assistance Όμιλος-Ουκρανία» (SAG-U). Η ΝΑΤΟϊκή διοίκηση στο Βισμπάντεν θα αριθμεί στο εξής 700 στελέχη, τα 40 εκ των οποίων θα διαθέσει η Γερμανία. Γερμανός στρατηγός θα είναι μάλιστα ο αναπληρωτής διοικητής της βάσης.

Όπως επισημαίνει το Tagesspiegel, το εγχείρημα θεωρείται ότι αποτελεί προληπτικό μέτρο για την περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, καθώς το ΝΑΤΟ ανησυχεί ότι ενδεχόμενη αλλαγή της ηγεσίας και των πολιτικών στην Ουάσιγκτον θα επηρεάσει και τον συντονισμό της αποστολής εξοπλισμών στην Ουκρανία και της εκπαίδευσης Ουκρανών. στρατιωτών. Στην εν λόγω διοίκηση δεν συμμετέχει η Ουγγαρία, η οποία έχει εγγραφεί στην ονομασία NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine), με το επιχείρημα ότι μπορεί να παρασυρθεί η Συμμαχία απευθείας σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Στην ανακοίνωση μάλιστα του ΝΑΤΟ υπογραμμίζεται ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, η διοίκηση NSATU δεν θα καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο.

Η προοπτική εγκατάστασης των αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με τους υποστηρικτές της να υποστηρίζουν ότι καθιστά την Ευρώπη ασφαλέστερη. Η αντίθετη άποψη ωστόσο προειδοποιεί για τον κίνδυνο ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την πυροδότηση μιας νέας κούρσας εξοπλισμού, όπως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επιπλέον, εκφράζεται ανησυχία και με το πόσο αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει την έκβαση των κρατιδιακών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο σε Βραδεμβούργο, Σαξονία και Θουριγγία, όπου μέχρι τώρα ενισχύεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία υποστηρίζει φολορωσικές θέσεις.

Ανησυχία εξέφρασαν και οι Πράσινοι, υποστηρίζουν ότι αιφνιδιάστηκαν από τον Όλαφ Σολτς. «Ο καγκελάριος θα πρέπει να εξηγηθεί γρήγορα. Είναι ενοχλητικό το γεγονός ότι ο κ. Ο Σολτς δεν έχει σχολιάσει το θέμα, όταν είναι πιθανό να αυξηθεί ο φόβος και

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.