Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ολόκληρος ο κόσμος πρόσεξε τα φραστικά ολισθήματα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ μία ημέρα νωρίτερα, αλλά δήλωσε ότι εξαρτάται από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, και όχι τη Ρωσία, να καθορίσουν τις προοπτικές των Αμερικανών προεδρικών υποψηφίων.

Το Κρεμλίνο έκανε τα σχόλια αυτά αφού ο Μπάιντεν μπερδεύτηκε και κατά λάθος παρουσίασε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν διορθώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε επίσης κατά λάθος τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ αντιπρόεδρο του, μια θέση την οποία κατέχει η Κάμαλα Χάρις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα πρόσεξε τα λάθη του Μπάιντεν, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά δήλωσε: «Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι ένα ζήτημα για τις ΗΠΑ. Αφήστε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να καθορίσουν τις πιθανότητες των (προεδρικών) υποψηφίων».

Ο Πεσκόφ δήλωσε, ωστόσο, ότι το Κρεμλίνο είχε καταγράψει αυτό που χαρακτήρισε ασεβή σχόλια που είχε κάνει ο Μπάιντεν για τον Πούτιν.

«Για εμάς αυτό ήταν απαράδεκτο. (Μια τέτοια συμπεριφορά) δεν κάνει έναν Αμερικανό αρχηγό κράτους να φαίνεται σωστός», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι μπερδεύτηκε με το όνομα του Ζελένσκι γιατί ήταν «τόσο επικεντρωμένος στο να κερδίσει τον Πούτιν».

«Επικίνδυνη κίνηση κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει τη Μόσχα με δικά τους όπλα»

Παράλληλα, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε επικίνδυνη κλιμάκωση τις δηλώσεις κάποιων δυτικών χωρών στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα με τις οποίες επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει όπλα που του έχουν προμηθεύσει για να πλήξουν ρωσικό έδαφος.

Ο Αντρίι Γέρμακ, διευθυντής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, έκανε χθες έκκληση για τον τερματισμό των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη χρήση των όπλων που έχουν προμηθεύσει οι συμμαχικές χώρες για να πλήξει το Κίεβο την ρωσική ενδοχώρα, με το αιτιολογικό ότι αυτό μπορεί "να φέρει τα πάνω κάτω" στον πόλεμο στη Μόσχα.

"Ακούμε δηλώσεις από εκπροσώπους κάποιων πρωτευουσών, του Λονδίνου και πάει λέγοντας, που δεν βλέπουν κανένα περιορισμό από αυτή την άποψη και βλέπουμε χώρες που προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία και λένε ότι αντιτίθενται σε τέτοιου είδους χαλάρωση των όρων για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς", είπε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα θεωρεί πως τέτοια όπλα ήδη χρησιμοποιούνται για να πλήττουν το ρωσικό έδαφος.

"Αλλά τελικά, το βασικό είναι ότι αυτοί οι πύραυλοι ήδη πλήττουν το έδαφός μας...Οσο για το να αυξηθεί αυτή η απόσταση, αυτό είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια, μια νέα, πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης", κατέληξε ο Πεσκόφ.

