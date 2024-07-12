Το κοινωνικό δίκτυο Χ (πρώην Twitter) «εξαπατά» του χρήστες του και παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα «μπλε τικ» (blue checkmarks) που υποτίθεται ότι πιστοποιούν τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γνωμοδότηση που ανοίγει τον δρόμο στην επιβολή βαριών προστίμων.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η εταιρεία του Ιλον Μασκ παραβιάζει τις υποχρεώσεις της για διαφάνεια σε σχέση με τις διαφημίσεις και την πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας για τους ερευνητές.

«Το Χ έχει τώρα το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του, αλλά αν επιβεβαιωθεί η άποψή μας, θα επιβάλουμε πρόστιμα και θα απαιτήσουμε σημαντικές αλλαγές», προειδοποίησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας Τιερί Μπρετόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

