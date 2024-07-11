Η «παρακάμερα» της Συνόδου του ΝΑΤΟ: Η «γροθιά» Μπάιντεν, η βλοσυρή Μελόνι και ο χαμογελαστός Ερντογάν

Την Τρίτη και την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949 με την "παρακάμερα" των φωτογράφων να καταγράφει ενδιαφέρονται στιγμιότυπα, που θα μπορούσε να θεωρηθούν ότι έχουν και "πολιτική αντήχηση".

Οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών συμμετείχαν και στις λεγόμενες "οικογενειακές" φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουμε την ευδιάθετη διάθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, με τη "γροθιά" του να καταδεικνύει αποφασιστικότητα, ένα "I made it", στον απόηχο των εντεινόμενων πιέσεων να παραιτηθεί από την προεκλογική κούρσα, ή το... σπάνιο στιγμιότυπο με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να χαμογελάει.

Στις φωτογραφίες από τη Σύνοδο ξεχωρίζει και η "συνύπαρξη" του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Οι δυο άνδρες μοιάζουν "ξένοι στην ίδια πόλη", ενώ από τα πρακτορεία δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να δείχνει χειραψία τους. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει επίσης η -για μια ακόμα φορά- βλοσυρή Τζόρτζια Μελόνι, σε αντίθεση με τον δικαιολογημένα ευδιάθετο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μόλις έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και δείχνει να... απολαμβάνει τη Σύνοδο και τη συνύπαρξή του με άλλους ηγέτες.

Eκδήλωση για τον εορτασμό της 75ης επετείου του ΝΑΤΟ στο Andrew W. Mellon Auditorium

Μέρος της "οικογενειακής" φωτογραφίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετάει τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ φαίνεται να του λέει κάτι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με κίνηση του χεριού δείχνει να λέει "τα κατάφερα". Δίπλα του ο πρόεδρος της Αλβανίας Edi Rama και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg

Ευδιάθετος ο Joe Biden φαίνεται να λέει κάτι διασκεδαστικό στον Εμανουέλ Μακρόν

Ενα σπάνιο στιγμιότυπο με τον Τούρκο πρόεδρο να χαμογελάει, παρασυρμένος

πιθανότατα από τους γελαστούς Joe Biden και Jens Stoltenberg

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Όλαφ Σολτς φτιάχνουν τις γραβάτες τους πριν την οικογενειακή φωτογραφία. Αριστερά του Γάλλου προέδρου στέκεται ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ

Χαλαρή διάθεση μεταξύ του 'Ολαφ Σολτς και του Κυριάκου Μητσοτάκη υπό το βλέμμα του Εμανουέλ Μακρόν

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer στον Λευκό Οίκο.

Ο Joe Biden σίγουρα το διασκεδάζει

Ο Έλληνας πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γραμπόφσκι προσερχόμενοι σε εκδήλωση για την 75η επέτειο

του ΝΑΤΟ στο αμφιθέατρο Andrew W. Mellon.

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Robert Golob με τη σύζυγό του Jana Nemec Golob, μάλλον βλοσυρή η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Milojko Spajic και η σύντροφός του Milena Tosic, ποζάρουν στον φακό καθώς ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν υποδέχονται τους καλεσμένους τους

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Yoon Suk Yeol, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του στο μπαλκόνι του Blue Room. Δίπλα τους ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy και η σύζυγός του Olena Zelenska

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Dimitar Glavchev, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, η σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού. Victoria Starmer σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Sir Keir Starmer, η Amelie Derbaudrenghien και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel παρακολουθούν μια από τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Νότιο Προαύλιο του Λευκού Οίκου

Ο Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του για το δείπνο των υπουργών άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ στο Fort McNair

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Antony Blinken αγκαλιάζει τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Mircea Geoană στο δείπνο για τους υπουργούς Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Rustem Umerov, συνομιλεί με τον Σλοβάκο ομόλογό του Robert Kaliňák, κατά τη διάρκεια του δείπνου για τους υπουργούς άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ, που δόθηκε στο Fort McNair

