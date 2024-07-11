Η «παρακάμερα» της Συνόδου του ΝΑΤΟ: Η «γροθιά» Μπάιντεν, η βλοσυρή Μελόνι και ο χαμογελαστός Ερντογάν

Την Τρίτη και την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον η Σύνοδος Κορυφής τουΝΑΤΟ με αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949 με την "παρακάμερα" των φωτογράφων να καταγράφει ενδιαφέρονται στιγμιότυπα, που θα μπορούσε να θεωρηθούν ότι έχουν και "πολιτική αντήχηση".
Οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών συμμετείχαν και στις λεγόμενες "οικογενειακές" φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουμε την ευδιάθετη διάθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, με τη "γροθιά" του να καταδεικνύει αποφασιστικότητα, ένα "I made it", στον απόηχο των εντεινόμενων πιέσεων να παραιτηθεί από την προεκλογική κούρσα, ή το... σπάνιο στιγμιότυπο με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να χαμογελάει.
Στις φωτογραφίες από τη Σύνοδο ξεχωρίζει και η "συνύπαρξη" του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Οι δυο άνδρες μοιάζουν "ξένοι στην ίδια πόλη", ενώ από τα πρακτορεία δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να δείχνει χειραψία τους. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει επίσης η -για μια ακόμα φορά- βλοσυρή Τζόρτζια Μελόνι, σε αντίθεση με τον δικαιολογημένα ευδιάθετο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μόλις έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και δείχνει να... απολαμβάνει τη Σύνοδο και τη συνύπαρξή του με άλλους ηγέτες.