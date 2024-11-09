Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας «δεν βλέπει διαθέσιμο έδαφος» για συνομιλίες σχετικά με την αναβίωση του διαλόγου στρατηγικής σταθερότητας κι ελέγχου των όπλων με τις ΗΠΑ κατά την τρέχουσα περίοδο, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού των Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον «ανταλλάσσουν ερμηνείες για την (κατάσταση) στην Ουκρανία» μέσω καναλιών επικοινωνίας σε στρατιωτικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, σύμφωνα με το Interfax.

Ο ίδιος είπε επίσης, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ν’ ακούσει τις προτάσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μία απλή λύση.

«Επιδεικνύουμε υπευθυνότητα και προσοχή σε οποιασδήποτε ιδέες που προτείνονται από χώρες σε αυτόν τον τομέα», μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τον Ριαμπκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη την Πέμπτη τον Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, σχολιάζοντας το κουράγιο που επέδειξε, όταν ένας ένοπλος προσπάθησε να τον δολοφονήσει τον Ιούλιο, λέγοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με τον Τραμπ. Σύμφωνα με τον Πούτιν, τα σχόλια του Τραμπ για προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, αξίζουν προσοχής.

Ο Τραμπ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι δεν έχει μιλήσει με τον Πούτιν από την εκλογική νίκη του, αλλά «νομίζω ότι θα μιλήσουμε».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η απειλή επιδείνωσης των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ, αν κατασχεθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ή αν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε κλιμάκωση των εντάσεων σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Ριαμπκόφ σχολίασε επίσης, το αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι καθιστά πιθανή «τη δυνατότητα μιας στροφής σε μία πυρηνική επιλογή» αν υπάρξει μία οξεία κρίση στις σχέσεις με τη Δύση και την κατάσταση στην Ουκρανία, μετέδωσε το Interfax.

“Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ως ο υπέρτατος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα λάβει αναμφίβολα αποφάσεις, δηλωτικές για τη βελτίωση της βάσης των αρχών μας, για τις δραστηριότητες μας σε αυτή τη σφαίρα”, δήλωσε ο Ριαμπκόφ στο Interfax.

Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση τον Σεπτέμβριο ότι σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της, η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν δέχονταν επίθεση με συμβατικούς πυραύλους, ενώ θα θεωρούσε κάθε επίθεση εναντίον της, με την υποστήριξη μιας πυρηνικής δύναμης, ως μία κοινή επίθεση.

Πηγή: skai.gr

