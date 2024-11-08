Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συζητήσει για την Ουκρανία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι προτίθεται να αλλάξει τις αξιώσεις της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ προέβη στη δήλωση αυτή αφού ρωτήθηκε κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων αν η διαθεσιμότητα του Πούτιν να μιλήσει με τον Τραμπ αντανακλά μια προθυμία για αλλαγή των αξιώσεων αυτών.

«Ο πρόεδρος δεν είπε ποτέ ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αλλάζουν. Αντιθέτως, έχει πει επανειλημμένως ότι παραμένουν οι ίδιοι», σημείωσε ο Πεσκόφ.

«Όλα αυτά αφορούν τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας μας, τα συμφέροντα ασφαλείας των Ρώσων που ζουν εκεί. Επομένως, δεν γίνεται κουβέντα για αλλαγές εδώ», τόνισε.

Ο Πούτιν όρισε στις 14 Ιουνίου τους όρους του για να τερματιστεί ο πόλεμος: Η Ουκρανία θα πρέπει να απαρνηθεί τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο NATO και να αποσύρει όλα τα στρατεύματά της από όλα τα εδάφη τεσσάρων περιφερειών που διεκδικεί η Ρωσία.

Η Ουκρανία τους απέρριψε, λέγοντας ότι θα ισοδυναμούσε με παράδοση, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε ένα «σχέδιο νίκης», που περιλαμβάνει αιτήματα για επιπρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη από τη Δύση.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ επέκρινε το μέγεθος της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης για το Κίεβο και δήλωσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών, χωρίς να διευκρινίσει πώς.

Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος σχεδιάζει να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση. «Αν είναι μόνον γρήγορα, σημαίνει απώλειες για την Ουκρανία. Απλώς ακόμη δεν καταλαβαίνω πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Ίσως δεν ξέρουμε κάτι, δεν βλέπουμε (κάτι)», δήλωσε χθες.

Ο Πούτιν συνεχάρη χθες τον Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές, τον εξήρε για το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε την απόπειρα δολοφονίας που έγινε εναντίον του τον Ιούλιο και σημείωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο μαζί του. Πρόσθεσε ότι τα σχόλια που έκανε ο Τραμπ σχετικά με το ότι θα προσπαθήσει να δώσει τέλος στον πόλεμο είναι άξια προσοχής.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει μιλήσει με τον Πούτιν μετά την νίκη του στις εκλογές, αλλά σημείωσε ότι πιστεύει «πως θα μιλήσουμε».

Ερωτηθείς για πιθανή τηλεφωνική επαφή ανάμεσά τους, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι δεν υπάρχει τίποτε το συγκεκριμένο να αναφέρει ακόμη, και ότι θα ήταν πρόωρο να γίνεται λόγος για οποιαδήποτε βελτίωση στις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ.

Ωστόσο ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές ότι παραμένει ανοιχτός στον διάλογο, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο λόγω της υποστήριξης της Ουάσινγκτον στην Ουκρανία και της επιβολής από τις ΗΠΑ κυρώσεων στη Ρωσία.

Η τελευταία επαφή που είχε ο Πούτιν με τον Τζο Μπάιντεν ήταν τον Φεβρουάριο του 2022, μερικές ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος τον προειδοποίησε για άμεση και αυστηρή απάντηση της Δύσης αν προχωρούσε σε εισβολή.

Το Κρεμλίνο διέψευσε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει με τον Πούτιν από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ έγραψε στο βιβλίο του «War» (Πόλεμος) επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο συνεργάτη του πρώην προέδρου ότι μπορεί να έχουν μιλήσει έως και επτά φορές από το 2021 που ο Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.