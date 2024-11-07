Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη ότι επιδιώκουν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία σχέση με την Ουκρανία και είπε ότι διεξάγεται αγώνας για τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης καθώς κατέρρευσε η κυριαρχία της Δύσης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ανούσιο να γίνεται προσπάθεια πίεσης της Ρωσίας.

«Έχουμε φτάσει σε μια επικίνδυνη γραμμή», είπε ο Πούτιν στο περιθώριο συζήτησης στο Valdai στο θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας στο Σότσι, μια μέρα αφότου έμαθε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Οι εκκλήσεις της Δύσης να προκληθεί μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, μια χώρα με το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων, καταδεικνύει τον υπέρογκο τυχοδιωκτισμό των δυτικών πολιτικών», δήλωσε ο Πούτιν.

Η Δύση είχε αλαζονικά επιδιώξει να χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως ηττημένη δύναμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, είπε, περιγράφοντας τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ως αναχρονιστική.

Σημείωσε πως η Ρωσία δεν θεωρεί εχθρό τον δυτικό πολιτισμό, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να απομονώσουν τη Μόσχα. Ο κόσμος αλλάζει, εξήγησε, και πολλές ισχυρές χώρες δεν επιθυμούσαν την απομόνωση της Ρωσίας.

«Ο κόσμος χρειάζεται τη Ρωσία και καμία απόφαση από τους υποτιθέμενους ανωτέρους στην Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει μαζί του, καθώς οποιαδήποτε ιδέα που θα διευκολύνει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι σημαντικό ειπωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πούτιν δήλωσε εντυπωσιασμένος με το πώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ διαχειρίστηκε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τον Ιούλιο, χαρακτηρίζοντας τον γενναίο άνθρωπο που «νίκησε αποφασιστικά την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για να εξασφαλίσει την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο».

Πηγή: skai.gr

