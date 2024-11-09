Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βολιβίας αποφάνθηκε ότι ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος για τον προεδρικό θώκο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια πολιτική κρίση της χώρας.

Ο Έβο Μοράλες συγκρούστηκε με τον νυν πρόεδρο Λουίς Άρσε για το χρίσμα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) – του κόμματος που ίδρυσε ο πρώην αρχηγός του κράτους (2006-2019).

Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο έβαλε φρένο στα σχέδιά του, καθώς έκρινε ότι ένας πρόεδρος δεν δύναται να έχει πάνω από δύο θητείες – διαδοχικές ή μη.

Ύστερα από δύο θητείες στον προεδρικό θώκο της Βολιβίας, ο Μοράλες κατάφερε με δικαστική απόφαση να εκλεγεί πρόεδρος για τρίτη θητεία επειδή η πρώτη προηγήθηκε συνταγματικής αναθεώρησης. Έθεσε υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία στις εκλογές του 2019, αλλά υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα όταν ξέσπασαν ταραχές εν μέσω αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων. Ο Λουίς Άρσε – πρώην υπουργός Οικονομικών του Μοράλες – εξελέγη πρόεδρος της Βολιβίας το 2020.

«Χωρίς αμφιβολία, (η ετυμηγορία του Συνταγματικού Δικαστηρίου) εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πολιτική της Βολιβίας», δήλωσε χθες Παρασκευή ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Μαρσέλο Πεντράσας. «Το 2025 θα έχουμε εκλογές χωρίς τον Έβο Μοράλες στο ψηφοδέλτιο», συμπλήρωσε.

Ο δικηγόρος του Μοράλες, Ορλάντο Σεμπάγιος, χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενη την ετυμηγορία. «Τι προσπαθούν να κάνουν; Να απαλλαγούν από το MAS, να αποκλείσουν τον Έβο (Μοράλες). Αυτό είναι το θέμα», είπε ο Σεμπάγιος σε ραδιοφωνική συνέντευξη, προαναγγέλλοντας ότι θα προσφύγει στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αντιπαράθεση Μοράλες-Άρσε έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τους υποστηρικτές του πρώην προέδρου να αποκλείουν οδικούς κόμβους και να εξαπολύουν επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις.

Ο Έβο Μοράλες κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αγνοεί την προτροπή του για διάλογο και ξεκίνησε απεργία πείνας πριν από μία εβδομάδα, καταγγέλλοντας πολιτική δίωξη.

Την Παρασκευή, βουλευτές που παραμένουν πιστοί στον Μοράλες προκάλεσαν χάος στο Κογκρέσο, πριν από την προγραμματισμένη ετήσια ομιλία του προέδρου. Ο Λουίς Άρσε υποχρεώθηκε να εκφωνήσει την ομιλία του από το προεδρικό μέγαρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.